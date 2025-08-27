EEUU y Japón simularán el despliegue del misil Typhoon durante ejercicios conjuntos

Tokio, 27 ago (Sputnik).- Estados Unidos y Japón simularán el despliegue del misil de alcance medio Typhoon durante los ejercicios conjuntos programados para septiembre en el territorio de Japón, comunicó este miércoles la agencia de noticias Kyodo.

«Las Fuerzas de Autodefensa de Japón y el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos realizarán en septiembre ejercicios conjuntos durante los cuales simularán el despliegue del misil de alcance medio Typhoon», destaca el comunicado.

Agrega que los ejercicios se desarrollarán en la base aérea del Cuerpo de Infantería de Marina en la ciudad japonesa de Iwakuni, prefectura de Yamaguchi.

El 5 de agosto el canal de televisión NHK reportó, citando a las Fuerzas de Autodefensa de Japón, que EEUU y Japón realizarán del 11 al 15 de septiembre ejercicios conjuntos en las islas japonesas de Kyushu, Hokkaido y Okinawa con la participación de unos 14.000 militares.

Según las fuentes, durante los ejercicios se planeó desplegar el nuevo misil estadounidense tierra-buque NMESIS en la base de Camp Ishigaki, en la prefectura de Okinawa. El objetivo, probablemente, sería el reforzamiento de la contención de China. (Sputnik)