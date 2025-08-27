El valor del Ministro frente al silencio de la Presidencia.

La política costarricense se encuentra nuevamente en el centro del debate, no solo por los hechos que han dado origen a investigaciones judiciales, sino por las respuestas que sus protagonistas han decidido ofrecer frente a las instituciones encargadas de ejercer control. En los últimos días, la decisión del Ministro de Cultura de renunciar voluntariamente a su inmunidad para someterse al proceso que se le sigue ha marcado un hito de enorme relevancia.

Este gesto trasciende lo personal. No se trata únicamente de un acto procesal, sino de una demostración de respeto al Estado de Derecho, de confianza en la labor judicial y, sobre todo, de la convicción de que el servicio público debe ejercerse con transparencia. Con su decisión, el Ministro reconoce que el privilegio de la inmunidad no es un blindaje absoluto, sino una prerrogativa que puede y debe cederse cuando el interés general lo exige.

En contraposición, la Presidencia de la República ha mantenido una postura radicalmente distinta. Lejos de abrirse a la investigación, se ha aferrado a la inmunidad como si se tratara de un derecho innegociable, desatendiendo el mensaje político y ético que la ciudadanía espera de quien ocupa el más alto cargo de la Nación. Esta diferencia de posturas coloca en la balanza dos formas de comprender la función pública: la del funcionario que confía en el proceso y la del mandatario que desconfía de la justicia y se ampara en la protección institucional.

El contraste es profundo y significativo. El Ministro ha dado un ejemplo de que quien nada debe, nada teme, y de que la verdadera fortaleza política se demuestra sometiéndose al mismo estándar que rige para el ciudadano común. En cambio, la decisión presidencial erosiona la confianza ciudadana y proyecta la idea de que el poder puede utilizarse como un muro de contención frente al escrutinio judicial.

Este dilema nos obliga a formular una pregunta esencial:

¿Por qué los valores de transparencia, responsabilidad y respeto al proceso que mostró el Ministro de Cultura no son compartidos por la Presidencia de la República?

En un momento histórico donde la democracia costarricense atraviesa presiones y cuestionamientos, la diferencia entre ambos estilos de liderazgo no puede pasar inadvertida. La renuncia voluntaria a la inmunidad es un acto de valentía política que fortalece las instituciones; el apego rígido a ella, en cambio, debilita la legitimidad del poder.

La lección es clara: la inmunidad no fue concebida como un escudo de impunidad, sino como una garantía temporal destinada a proteger la función, no a la persona. En ese sentido, el gesto del Ministro debería servir de ejemplo a todos los servidores públicos. La Presidencia, como máxima representación del país, tendría que ser la primera en comprender que la autoridad se ennoblece al someterse a la ley y no al resistirse a ella.

Costa Rica necesita líderes que entiendan que el verdadero poder se ejerce con el ejemplo, no con privilegios. Y en este episodio reciente, la balanza de la ética y la responsabilidad se inclina, sin lugar a dudas, hacia el Ministro de Cultura.

(*) Lic. Rafael A. Rodríguez Salazar, Abogado y Notario.