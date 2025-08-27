Empresarios turísticos alertan que la inseguridad amenaza la sostenibilidad del turismo en Costa Rica

San José, 27 ago (Elpaís.cr).– La inseguridad ciudadana se ha consolidado como el principal riesgo para el turismo costarricense, según revela la Encuesta de Priorización del Turismo elaborada por el Centro de Estudios del Turismo (CET). El informe, que consultó a 75 empresarios y organizaciones vinculadas al sector, advierte que un 50% de los participantes considera la criminalidad como la amenaza más grave para el desarrollo turístico nacional.

Los resultados confirman lo que desde hace meses perciben tanto actores del sector privado como visitantes internacionales: Costa Rica enfrenta un deterioro en su imagen como destino seguro, una característica que durante décadas fue uno de los principales atractivos del país.

Seguridad, la prioridad absoluta

De acuerdo con el CET, la preocupación por la inseguridad supera ampliamente a otras áreas históricamente señaladas como problemáticas, entre ellas la infraestructura, la informalidad o la falta de coordinación institucional. La encuesta muestra un consenso marcado en torno a la seguridad comunitaria: el 50 % de los empresarios la ubicó como la prioridad número uno y el 72,4 % la colocó entre las dos principales urgencias.

“Este resultado refuerza la percepción de que la seguridad constituye un prerrequisito indispensable para la competitividad del destino”, señala el informe presentado el 25 de agosto.

Las manifestaciones del sector coinciden con la alerta emitida en diciembre de 2024 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que colocó a Costa Rica en nivel 2 de advertencia de viaje: “extremar precauciones debido a la delincuencia”. El aviso advierte sobre delitos menores y violentos que han afectado a turistas, incluidos robos a mano armada, agresiones sexuales y homicidios.

Testimonios desde el sector

Tadeo Morales, vocero de la organización empresarial Turismo por Costa Rica, advirtió que agencias internacionales ya expresan temor de enviar turistas al país.

“La preocupación es ciertísima. Lo que vemos que sale en la prensa, las pobres víctimas, algunos incluso llamados turistas que se han visto afectados por esto (la inseguridad)”, expresó Morales.

Según relató, algunos hoteles han comenzado a recomendar a sus huéspedes no salir de noche, una práctica que, si bien busca protegerlos, refuerza la percepción de que Costa Rica dejó de ser un destino seguro para moverse libremente.

Bary Roberts, presidente del CET, consideró que el hallazgo no sorprende, pero sí enciende alarmas:

«Nos preocupa el hecho de que no se puede corregir una pérdida de imagen que se va dando cuando se presentan diversos acontecimientos. El turismo no ha sido tan afectado de manera directa, pero cuando medios internacionales publican artículos o incluso líderes extranjeros, como Donald Trump, dicen que San José es una de las ciudades más peligrosas del mundo, eso genera una expectativa de inseguridad que influye en la decisión de los turistas de no venir», explicó.

Roberts advirtió que las encuestas de salida realizadas a visitantes no logran medir a quienes nunca llegaron debido a esa percepción negativa, y que recuperar la confianza en la seguridad es un proceso que puede tardar años.

El impacto del tipo de cambio

Aunque la inseguridad encabeza la lista de preocupaciones, un 30 % de los empresarios turísticos señaló como problema central la apreciación del colón frente al dólar, fenómeno que supera el 20 % desde 2022.

El encarecimiento relativo del país frente a otros destinos de la región afecta tanto la llegada de turistas internacionales como la sostenibilidad de las empresas locales. “El tipo de cambio es una causa macroeconómica con consecuencias directas en la competitividad-precio del país frente a otros destinos”, explicó Morales.

La preocupación se refleja en un entorno regional donde países como México, República Dominicana y Colombia ofrecen paquetes turísticos más accesibles, lo que aumenta la presión competitiva sobre Costa Rica.

Infraestructura y coordinación institucional

La encuesta también reveló un bloque de temas considerados estratégicos para mejorar la actividad turística: el fortalecimiento del posicionamiento internacional, la modernización de infraestructura turística y una promoción descentralizada.

La necesidad de mejorar carreteras, aeropuertos, servicios básicos y conectividad apareció de manera consistente en las respuestas de los empresarios, quienes consideran que la calidad de la experiencia del visitante depende en gran medida de estas inversiones.

“Modernizar la infraestructura del país es vital para sostener la competitividad y mejorar la experiencia del visitante. Aunque la seguridad fue la principal preocupación, la infraestructura ocupa siempre un lugar relevante en la jerarquización de los empresarios”, detalla el CET.

El estudio también evidenció inquietudes sobre la falta de coordinación público-privada y la informalidad en el sector, especialmente en el crecimiento de alquileres de corto plazo que carecen de regulación y protocolos de seguridad.

Posición del Gobierno

Ante el informe, el ministro de Turismo, William Rodríguez, reconoció la validez de las preocupaciones del sector privado.

“Es importante que el sector genere información a partir de consultas sobre la percepción de los actores y empresarios que lo conforman. Los resultados evidencian que la principal preocupación es la seguridad en los destinos turísticos”, dijo.

Rodríguez aseguró que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la presencia policial en zonas críticas.

“Hemos instalado nuevas delegaciones de la Policía Turística en Tamarindo, Playa Panamá, Cahuita, Santa Teresa y pronto en Jacó, gracias a convenios con el MSP. Además, colaboramos con la Cruz Roja, a la que destinamos ¢250 millones para fortalecer la seguridad en playas, y con el MOPT para avanzar en la señalización vial en las principales rutas turísticas”, afirmó.

Expectativas y retos

Pese a la gravedad de los problemas identificados, el informe del CET concluye que existe una expectativa positiva respecto a la capacidad del país para implementar soluciones. La articulación de esfuerzos entre el sector público y privado aparece como condición indispensable para garantizar un turismo sostenible y resiliente.

Morales subrayó que el reto más urgente es detener el aumento de incidentes violentos que involucran a turistas: “Desde el sector privado hemos advertido sobre el impacto de la inseguridad en las llegadas internacionales y en la experiencia de los visitantes. Costa Rica debe actuar con urgencia, con medidas concretas en articulación entre instituciones de seguridad, gobiernos locales y actores turísticos”.

Los empresarios también coincidieron en que la profesionalización del talento humano, la formalización de empresas turísticas y la diversificación de la oferta desde lo local son piezas clave para fortalecer el sector en el mediano plazo.

Un sector en la encrucijada

El turismo representa cerca del 8 % del PIB nacional y genera decenas de miles de empleos directos e indirectos. La vulnerabilidad de esta industria frente a la inseguridad y a factores macroeconómicos como el tipo de cambio coloca al país en una encrucijada.

Si bien Costa Rica mantiene ventajas comparativas como su biodiversidad, parques nacionales y cultura de hospitalidad, expertos advierten que el atractivo puede verse erosionado rápidamente si no se recupera la percepción de seguridad.

Como señaló Roberts, “una vez que se pierde la percepción de seguridad es muy difícil recuperarla por mucho tiempo. El desafío es actuar ahora, antes de que el daño sea irreversible”.