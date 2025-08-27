Frente Amplio impulsa iniciativa para proteger derechos de personas con discapacidad en servicio de buses

San José, 27 ago (Elpaís.cr).- El diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, presentó el proyecto de ley expediente N.° 25.174, con el objetivo de reforzar las obligaciones de las empresas autobuseras y garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N.° 7600 sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

La propuesta plantea una modificación al artículo 46 bis de dicha normativa, con la finalidad de eliminar las excepciones que permiten prorrogar los permisos de circulación de unidades que no cumplen con los requisitos de accesibilidad. Asimismo, introduce la disposición de suspender el permiso de circulación de aquellos autobuses que persistan en el incumplimiento.

“Esta propuesta surge como respuesta al abuso de derecho que se hace en la Ley 10.444, impulsada por el lobby autobusero que busca seguir enriqueciéndose sin cumplir los mandatos que la ley les impone”, denunció Ortega.

El legislador explicó que, además de las reformas a la Ley 7600, el proyecto introduce cambios en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, para que el Consejo de Transporte Público (CTP) pase de un rol preventivo a uno correctivo, ordenando directamente a los propietarios de las unidades solventar las faltas detectadas.

Entre las medidas más fuertes que propone la iniciativa se encuentra la inhabilitación temporal para operar servicios públicos en los casos en que se comprueben incumplimientos administrativos. A ello se suma una restricción para que los concesionarios sancionados no puedan acceder a nuevas concesiones o contratos por un año. Si se acumulan más de cinco infracciones sin corregir, la prohibición se extendería a tres años.

“El proyecto nace para garantizar el cumplimiento de la deuda histórica de la sociedad hacia las personas con discapacidad, pues a pesar de lo establecido en la Ley 7600 y otros convenios, sigue violentándose día con día en nuestro país”, lamentó el diputado frenteamplista.

La iniciativa se enmarca en los reclamos recurrentes de personas con discapacidad y organizaciones sociales, que denuncian la falta de accesibilidad en el transporte público, un derecho reconocido desde hace casi tres décadas pero que, según los críticos, sigue sin aplicarse de manera plena.