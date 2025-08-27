Fuerza Armada venezolana incauta 2.800 kilos de cocaína en el Amazonas

Caracas, 27 ago (Xinhua) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó hoy miércoles sobre la incautación de 2.800 kilos de cocaína en el municipio venezolano de Maroa, estado Amazonas (sur), como parte de las operaciones contra el crimen organizado en zonas fronterizas.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, explicó a través de la televisora estatal que el hallazgo se realizó el martes durante un despliegue en áreas selváticas de difícil acceso, y el mismo ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Subrayó que estas acciones reflejan la labor cotidiana de la FANB en la lucha contra bandas criminales, grupos armados y organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Padrino López destacó que la FANB mantiene un compromiso permanente con el pueblo venezolano de informar sobre sus operaciones, y recalcó que no existe espacio para el miedo frente a los desafíos que plantea el crimen organizado.

«Esto (las incautaciones) son una cotidianidad de la Fuerza Armada en el territorio», apuntó.

El ministro también cuestionó los intentos de vincular a Venezuela con el narcotráfico, recordando que los informes oficiales de las Naciones Unidas ubican al país como marginal en tráfico, consumo y procesamiento de drogas.

La incautación se produjo en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento de la lucha antidrogas.

Según Caracas, esta operación constituye una fuerte medida de presión contra Venezuela, semanas después de que Washington ofreciera una recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, acusándolo de presuntos nexos con organizaciones ilegales.

Padrino López reiteró que la FANB trabaja de manera organizada junto al pueblo para garantizar la paz y la soberanía nacional.