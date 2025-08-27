Irán permite regreso de inspectores nucleares de la ONU, pero niega nuevo acuerdo de cooperación

Teherán, 27 ago (Xinhua) — El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aprobó el regreso de inspectores del organismo nuclear de la ONU, informó hoy miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

Según declaró a la agencia estatal IRNA, los inspectores fueron autorizados a ingresar para supervisar el reemplazo de combustible en la planta nuclear de Bushehr. Araghchi negó además que Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) hubieran alcanzado un nuevo marco de cooperación, aclarando que, pese al intercambio de propuestas, no se ha finalizado ningún texto.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, indicó el martes que inspectores del organismo habían regresado a Irán por primera vez desde su expulsión durante el conflicto de junio. «Ahora el primer equipo de inspectores del OIEA está de vuelta en Irán y estamos a punto de reiniciar el trabajo», señaló.

Irán suspendió la cooperación con el OIEA a principios de julio después de que el presidente Masoud Pezeshkian promulgara una ley parlamentaria que restringe el acceso a instalaciones nucleares. La decisión se produjo tras los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones iraníes. En ese entonces, Teherán acusó al organismo, y en particular a su director Rafael Grossi, de alinearse con Occidente y no condenar dichas agresiones.

Las restricciones, que exigen la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional para cada visita de inspectores, han generado preocupación en el secretario general de la ONU y han reavivado los llamados de Israel a restablecer sanciones contra Irán.

Por su parte, Reino Unido, Francia y Alemania han vinculado la cooperación de Irán con el OIEA a su decisión sobre activar o no el mecanismo de restablecimiento automático de sanciones («snapback») de la ONU a finales de agosto, una medida cuya legalidad Teherán ha rechazado.