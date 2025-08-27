Israel dice que evacuación de la Ciudad de Gaza es «inevitable» ante la expansión de ofensiva militar

Jerusalén, 27 ago (Xinhua) — El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, declaró hoy miércoles que la evacuación de la Ciudad de Gaza es «inevitable» e instó a los residentes a dirigirse al sur antes de la «siguiente etapa de la guerra».

En un mensaje de video publicado en árabe en la red social X, Adraee afirmó: «Todas las familias que se reubiquen al sur recibirán la máxima asistencia humanitaria que se está preparando».

De acuerdo con el vocero, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) transportan tiendas de campaña y disponen sitios para centros de distribución de ayuda, tuberías de agua y otras instalaciones.

Adraee desmintió lo que calificó de «rumores falsos» sobre la falta de espacio en el sur, diciendo que había «vastas áreas vacías» en los campamentos del centro de la Franja de Gaza y en Al Mawasi.

La ofensiva planeada, que según las FDI ya se encuentra en sus primeras etapas, implica el desplazamiento masivo y la destrucción del principal centro urbano de Gaza, donde la hambruna se ha extendido.

Grupos de derechos humanos y funcionarios de ayuda humanitaria han advertido que el traslado de cientos de miles de personas desplazadas a los campamentos centrales y a la estrecha franja costera de Al Mawasi corre el riesgo de un hacinamiento extremo.

Esa zona, de tan solo unos pocos kilómetros cuadrados, carece de infraestructura básica, lo que aumenta el temor a brotes de enfermedades y al agravamiento del hambre.

Los ataques y disparos israelíes han dejado al menos 62.819 muertos y 158.629 heridos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según las autoridades sanitarias locales.