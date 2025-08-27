Las emisiones de metano de Brasil suben 6 % en cuatro años

Río de Janeiro (Brasil), 27 ago (Sputnik).- Las emisiones de metano de Brasil aumentaron un seis por ciento entre 2020 y 2023, debido al crecimiento del ganado bovino, principal factor de emisiones, según un informe publicado este miércoles por el Observatorio del Clima.

«Las emisiones de metano brasileñas aumentaron un seis por ciento entre 2020 y 2023, año en que Brasil alcanzó el segundo mayor nivel de CH4 lanzado a la atmósfera, 21,1 millones de toneladas», informó en un comunicado este organismo, que agrupa a universidades, entidades científicas y ecologistas.

El estudio indica que la mayor parte de ese gas metano proviene de los gases del ganado bovino (14,5 millones de toneladas en 2023), lo que representa 406 millones de dióxido de carbono equivalente, más que todos los gases de efecto invernadero emitidos por Italia.

El Observatorio del Clima recordó que el metano puede calentar el planeta mucho más que el CO2, porque aunque sus moléculas tengan una vida útil más corta en la atmósfera (entre 10 y 20 años) tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el CO2 en un periodo de 100 años.

Brasil se sumó en 2021 al Compromiso Global del Metano, un acuerdo firmado por 150 países en la COP26 de Glasgow, que se comprometieron a reducir un 30 por ciento las emisiones de este gas hasta 2030 en comparación a los niveles de 2020.

Brasil es el quinto emisor de metano del mundo (después de China, EEUU, India y Rusia), pero igual que otros grandes emisores «no hizo casi nada» para implementar el acuerdo de Glasgow, lamenta el informe del Observatorio del Clima.

Brasil posee el segundo mayor rebaño bovino del mundo y lidera la exportación de carne, batiendo cada año el récord de animales: pasó de los 218,2 millones de cabezas en 2020 a los 238,6 millones en 2023.

Los especialistas defienden que es posible reducir las emisiones manteniendo el crecimiento del rebaño, invirtiendo en la mejora de la dieta de los animales y en la mejora genética, entre otras estrategias. (Sputnik)