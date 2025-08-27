Lluvias amenazan con inundaciones a zonas saturadas en Costa Rica

San José, 27 Ago (Elpaís.cr).- Fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas previstas para las próximas horas amenazan con provocar inundaciones en varias regiones de Costa Rica, muchas de ellas con suelos ya saturados entre un 60% y un 80% debido a las intensas precipitaciones de los últimos días, advirtió el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Según el reporte oficial, el fenómeno obedece a la entrada de la onda tropical número 26, que incrementó la nubosidad en el eje montañoso central y refuerza la presencia de aguaceros con rayos y relámpagos. A ello se suma el ingreso de humedad y las altas temperaturas, condiciones que elevan el riesgo de tormentas localizadas.

El IMN estimó que los montos de precipitación oscilarán entre 40 y 60 milímetros, con máximos puntuales de hasta 90 milímetros en lapsos de tres a seis horas.

Regiones más vulnerables

Las zonas con mayores probabilidades de afectación son la Zona Norte, el Caribe, el Pacífico Sur y la península de Nicoya, debido a la acumulación de agua en los suelos. También podrían presentarse aguaceros intensos en el centro y oeste del Valle Central, las llanuras del Pacífico y en forma dispersa en las montañas del Caribe. Incluso, las lluvias podrían extenderse hacia sectores costeros del Pacífico Norte y Central, incluyendo el Golfo de Nicoya.

Gestión del riesgo y prevención

Las advertencias meteorológicas coinciden con la reciente realización del Foro Nacional sobre el Riesgo 2025, en el que participan esta semana más de 120 representantes de instituciones públicas, sector privado y comunidades. Durante dos días de trabajo se discutieron aportes para fortalecer el próximo Plan Nacional de Gestión del Riesgo, que entrará en vigencia en 2026.

En la actividad, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) presentó su rendición de cuentas, destacando iniciativas como el Programa Comunidad Pellizcada, mediante el cual se han capacitado 500 comunidades en prevención de desastres. Asimismo, informó sobre la rehabilitación de 82 obras de infraestructura y la ejecución en curso de otras 60 intervenciones en puntos críticos del país.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, subrayó la necesidad de trasladar las políticas nacionales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático a los territorios, para que se traduzcan en acciones concretas a nivel local.

“Son políticas bien diseñadas desde la perspectiva nacional, pero deben materializarse en los territorios y convertirse en soluciones reales para las comunidades más vulnerables”, enfatizó.

Retos pendientes

Los desafíos identificados en el Foro incluyen no solo la asignación de recursos financieros, sino también la generación de instrumentos de protección social que permitan a las familias superar la pobreza y reducir su vulnerabilidad frente a futuros desastres.

Otro punto clave es avanzar de la recopilación de información básica sobre amenazas hacia el modelado de escenarios de riesgo, lo que permitiría anticipar de manera más precisa las consecuencias de fenómenos naturales y sociales.

El encuentro también recalcó la importancia de la coordinación entre municipalidades, empresas privadas y ciudadanía, actores considerados esenciales para consolidar una cultura de prevención.

País multiamenaza

Costa Rica enfrenta cada año diversos fenómenos naturales, desde inundaciones y deslizamientos, hasta actividad volcánica y sísmica. Entre 2022 y 2025, el país respondió a emergencias como el Fenómeno de La Niña, los huracanes Bonnie y Julia, además de crisis sanitarias y hasta ciberataques, lo que ha puesto a prueba la capacidad de reacción del sistema nacional.

De cara al próximo año, la CNE convocará nuevamente a las instituciones del Estado para evaluar avances y retos en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Emergencias 8488.

Mientras tanto, las autoridades llaman a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y extremar precauciones en las zonas con mayor saturación de suelos, ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos en las próximas horas.