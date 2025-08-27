Los hutíes reivindican ataque con cohetes contra el aeropuerto Ben Gurión de Israel

Doha, 27 ago (Sputnik).- El movimiento político-militar yemení Ansar Alá (hutíes), que gobierna en el norte de Yemen, realizó un ataque con un misil balístico Palestina-2 contra el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, informó el portavoz militar del movimiento, Yahya Saree.

Más temprano este miércoles, las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) informaron sobre la interceptación de un misil lanzado desde Yemen.

«Las fuerzas de misiles llevaron a cabo una operación militar de calidad contra el aeropuerto de Lod (Ben Gurión) en la zona ocupada de Jaffa utilizando un misil balístico hipersónico Palestina-2», declaró el vocero al canal de televisión yemení Al Masirah

Afirmó que la operación alcanzó su objetivo y «obligó a millones de invasores sionistas a huir a refugios, suspendiendo las operaciones del aeropuerto».

Los hutíes anunciaron este nuevo ataque contra el aeropuerto Ben Gurión en Israel después de que durante el pasado fin de semana Israel realizara ataques contra la capital yemení, Saná, específicamente contra una central eléctrica ubicada allí, resultando en la muerte de cuatro personas.

Hezam al Asad, miembro del buró político del movimiento Ansar Alá, dijo a Sputnik que la respuesta a los bombardeos de Israel contra Yemen sería el uso de misiles hipersónicos con múltiples ojivas.

En noviembre de 2023, Ansar Alá, parte del «eje de resistencia» de Irán contra Estados Unidos e Israel, inició una campaña de ataques al territorio israelí con misiles de largo alcance, y a buques mercantes presuntamente relacionados con Israel para impedir que transiten por los mares Arábigo y Rojo mientras continúe el conflicto en la Franja de Gaza.

La campaña de ataques contra barcos paralizó la ruta vital, que normalmente transporta alrededor del 12 por ciento del tráfico marítimo mundial, obligando a muchas empresas a un costoso desvío por el extremo sur de África.

Los hutíes detuvieron sus ataques mientras duró el alto el fuego en Gaza, de enero a marzo de 2025, pero los reanudaron luego de que Israel retomara su ofensiva contra el enclave palestino.

Del 15 de marzo al 13 de mayo, EEUU lanzó bombardeos regulares sobre zonas controladas por Ansar Alá para disuadir a los hutíes de sus ataques a buques comerciales.

Durante los últimos meses, los hutíes realizaron varios ataques con misiles balísticos contra el aeropuerto Ben Gurión, el más importante de Israel; la mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por la defensa aérea israelí.

También Israel lanzó últimamente varias represalias aéreas contra instalaciones hutíes; uno de esos bombardeos destruyó prácticamente por completo el aeropuerto de Saná. (Sputnik)