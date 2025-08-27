Ministro Rodríguez renuncia a inmunidad para ir a juicio por caso BCIE

San José, 27 Ago (Elpaís.cr).– El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, sorprendió este martes al anunciar que renunciará al fuero de improcedibilidad penal del que goza en su condición de jerarca, con el fin de someterse a juicio por el denominado caso BCIE, en el que figura como imputado junto al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La decisión fue comunicada por su abogado, Daniel Brenes, durante una comparecencia ante la comisión legislativa que analiza precisamente el eventual levantamiento de la inmunidad tanto del mandatario como del ministro.

“El ministro Jorge Rodríguez va a renunciar al fuero de improcedibilidad penal. Sabemos que la Constitución Política no permite que esto se venga a generar, sin embargo, por un acto político él desea renunciar (…) para demostrar realmente el fondo de este asunto con las pruebas que nosotros tenemos y poder demostrarle al pueblo de Costa Rica que esto ha sido un mal manejo del Ministerio Público”, afirmó Brenes.

Rodríguez intervino minutos después para ratificar las palabras de su defensor. Dijo que su renuncia obedece a un “acto de coherencia” y de confianza en el sistema judicial, aunque reconoció que, en la práctica, corresponde a la Asamblea Legislativa resolver si le retira o no el fuero.

“He servido a Costa Rica en distintas responsabilidades institucionales, siempre con la certeza de que la función pública se ejerce para todos y no para unos pocos (…) Demostraremos que, a pesar de los amaños de la Fiscalía, la verdad prevalecerá y Costa Rica seguirá siendo un faro de libertad y esperanza para el mundo”, sostuvo el jerarca.

El ministro insistió en que actúa con “la conciencia tranquila” y que los hechos que le atribuye la Fiscalía son falsos. A diferencia del presidente Chaves —quien se ha declarado víctima de un “golpe de Estado judicial” y mantiene su inmunidad— Rodríguez afirmó tener “absoluta confianza en la justicia costarricense”.

El trasfondo del caso

Tanto Rodríguez como el presidente Chaves enfrentan cargos de concusión por una supuesta orden que ambos habrían dado al publicista Christian Bulgarelli, con el fin de que este entregara $32.000 a Federico “Choreco” Cruz, asesor y amigo cercano del mandatario.

Ese dinero, según la acusación del Ministerio Público, habría salido de un contrato de $405.000 adjudicado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la empresa RMC La Productora, propiedad de Bulgarelli, para servicios de comunicación a la Presidencia en 2022.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación en abril anterior y pidió llevar a juicio a ambos altos funcionarios, en un proceso que marca un hito histórico por involucrar a un presidente en funciones.

Reacciones divididas en la comisión

Durante la comparecencia, la diputada oficialista Pilar Cisneros (PPSD) preguntó directamente al ministro sobre las motivaciones de su decisión, a lo que Rodríguez respondió que fue tras estudiar el expediente y escuchar al presidente y a su abogado, José Miguel Villalobos.

El legislador Daniel Vargas, también del PPSD, calificó la renuncia al fuero como un gesto de valentía: “Es valiente y deja sentado que no hay nada qué temer”, expresó, aunque se cuidó de aclarar que también respeta la postura de Chaves de mantener su inmunidad.

Por su parte, Rocío Alfaro, del Frente Amplio, consideró “honorable” la posición del ministro, aunque planteó cuestionamientos de fondo sobre su actuación en los hechos investigados.

La presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, decidió no formular preguntas adicionales tras escuchar la intervención del jerarca.

Acusaciones cruzadas

El abogado Brenes alegó que a su representado se le achacan actos “propios y ordinarios del cargo” y que en realidad la responsabilidad recaería en la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien divulgó audios en los que se escucha a Rodríguez y Chaves conversando sobre el contrato con Bulgarelli.

Brenes incluso acusó al publicista de haber incurrido en “perjurio o falso testimonio” al rendir versiones contradictorias en diferentes espacios. Asimismo, Rodríguez adelantó que presentará acciones legales contra quienes —según él— han dañado su honor.

En contraste, Villalobos, defensor del presidente y candidato a diputado por el oficialismo en 2026, afirmó que sí sería posible renunciar al fuero sin necesidad de la aprobación legislativa, aunque defendió que Chaves opte por mantenerse bajo esa protección constitucional.

Plazo

La comisión legislativa tiene apenas dos días más de plazo para dictaminar si recomienda al plenario retirar la inmunidad al ministro y al presidente. Para que prospere, se requeriría el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa, en un procedimiento inédito en la historia política costarricense.

Mientras Chaves insiste en que enfrenta un montaje con fines políticos, Rodríguez apostó a la transparencia: “He llegado a la decisión de renunciar al fuero como un acto político bajo deber de transparencia ante la ciudadanía (…) Serán ustedes los que recomienden o no el levantamiento de este”.

De aprobarse, el ministro de Cultura sería el primer jerarca en funciones, junto con Chaves, en afrontar juicio penal sin la protección de la inmunidad, en un proceso que mantiene en vilo al Poder Ejecutivo y al sistema político del país.