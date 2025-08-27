Presidente de Brasil firma decreto para regular nueva tecnología en televisión abierta y gratuita

Brasilia, 27 ago (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó hoy miércoles un decreto para regular la TV 3.0, una nueva tecnología aplicada a la televisión brasileña abierta y gratuita, la cual revolucionará la teledifusión entre los brasileños, informó el Ministerio de Comunicaciones.

De acuerdo con la cartera, la implementación de la TV 3.0 brindará a los brasileños «más interactividad, calidad de sonido, imagen superior y mayor integración con internet. El nuevo sistema moderniza el sector y sitúa al país a la vanguardia de la radiodifusión mundial».

La nueva tecnología integrará los servicios de internet con la habitual transmisión de sonido e imagen, lo que permitirá el uso de aplicaciones para que los telespectadores pueda interactuar con parte de la programación e incluso realizar compras de forma directa desde su televisor.

El ministro de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia (Secom), Sidonio Palmeira, afirmó que el avance tecnológico también es un tema de soberanía nacional.

«Este Gobierno presta especial atención a las cuestiones sociales, pero también a la agenda digital y tecnológica (…) la soberanía es un gran tema que une a todo el país. Todo tiene que ver con la televisión digital que se está implementando ahora», subrayó Palmeira.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Frederico de Siqueira Filho, resaltó la importancia de la modernización, al tiempo que indicó que los usuarios no necesitarán cambiar de televisor de inmediato.

«La implementación será gradual con un período de convivencia entre la señal de TV digital y la de TV 3.0 por 10 a 15 años, período que puede ser prorrogado. Será una migración escalonada a partir de las grandes capitales», dijo el ministro.

Las transmisiones en el nuevo formato comenzarían en el primer semestre del año próximo en las principales ciudades brasileñas y la cobertura total del territorio podría alcanzarse en un lapso de 15 años.

La previsión es que parte de la población brasileña ya pueda disfrutar de la TV 3.0 durante las transmisiones del próximo Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en el 2026.