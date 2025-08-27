Rusia y China realizan por primera vez un patrullaje submarino en el océano Pacífico

Moscú, 27 ago (Sputnik).- Submarinos de Rusia y China llevaron a cabo por primera vez un patrullaje submarino en las aguas del océano Pacífico, informó este miércoles el servicio de prensa de la Flota rusa del Pacífico.

«Submarinos diésel-eléctricos de la Armada de Rusia y de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China participaron por primera vez en un patrullaje conjunto en la región de Asia y el Pacífico», indica el comunicado.

El patrullaje se llevó a cabo tras la finalización del ejercicio ruso-chino Interacción Marítima 2025 en el mar de Japón, que se celebró del 9 de julio al 4 de agosto.

El submarino diésel-eléctrico Volkhov de la Flota rusa del Pacífico y un submarino de la Marina del EPL se dirigieron a la ruta de patrullaje acordada en los mares de Japón y del Este de China. Tras completar las tareas del patrullaje conjunto, los submarinos regresaron a sus bases.

Este miércoles, el Volkhov retornó a la base de la Flota del Pacífico en Vladivostok, tras recorrer más de 2.000 millas náuticas (unos 3.700 kilómetros) durante la misión. El primer patrullaje submarino estuvo respaldado por la corbeta Gromkiy y el remolcador de rescate Fotiy Krylov de la Flota del Pacífico.

«Los principales objetivos del patrullaje conjunto son fortalecer la cooperación naval entre Rusia y China, mantener la paz y la estabilidad en la región de Asia y el Pacífico, monitorear las aguas marítimas y proteger los activos de actividad económica marítima de la Federación de Rusia y la República Popular China», señala la nota. (Sputnik)