Sheinbaum asegura que no hay pruebas contra funcionarios mexicanos en casos de narcotráfico

México, 27 ago (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó hoy miércoles que por el momento no existe ninguna prueba que vincule a algún servidor público o miembro de las fuerzas armadas mexicanas con el narcotráfico.

«Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación», afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

«No tenemos en este momento ninguna prueba contra ningún servidor público ni miembro del Ejército ni de la Marina. Y si se llegara a encontrar (…) no se va a cubrir a nadie», agregó la mandataria.

Las declaraciones de Sheinbaum surgen después de que el narcotraficante mexicano Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, afirmara durante su audiencia ante la justicia estadounidense el pasado lunes que su organización daba sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para asegurar su operación en el país.

«El Mayo» Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en territorio estadounidense sin la participación de autoridades mexicanas, lo que tensó la relación entre México y Estados Unidos, país que lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.

La presidenta de México también informó que durante la próxima visita al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se suscribirá un acuerdo sobre delincuencia organizada.

Señaló que es un convenio de «colaboración, cooperación y coordinación sin subordinación y en el marco de nuestras soberanías para colaborar y coordinar todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada».

Sheinbaum expresó que es un «buen» acuerdo el que se logró, pues ambas partes tienen clara su participación.

«El marco de colaboración entre México y Estados Unidos está claro, lo tienen claro ellos, lo tenemos claro nosotros, tanto a nivel de las fuerzas armadas como a nivel de las secretarías (…) como a nivel de migración y de aduanas», dijo.

«A nosotros nos interesa la seguridad en México y, por supuesto, colaboramos y apoyamos para evitar que llegue droga a Estados Unidos», dijo Sheinbaum.