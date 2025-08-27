Tokio establece récord de días consecutivos de calor extremo

Tokio, 27 ago (Sputnik).- La capital de Japón registró un nuevo récord de calor extremo al acumular diez días consecutivos con temperaturas máximas superiores a los 35 grados, informó este miércoles el canal televisivo NHK.

El récord anterior de jornadas consecutivas de calor extremo se estableció en Tokio en 2022, del 26 de junio al 3 de julio.

En total, este año se registraron 23 días con una temperatura máxima superior a los 35 grados, lo que también supone un récord.

Según el medio, este jueves se espera cielo nublado en Tokio, con una temperatura máxima aproximada de 32 grados, mientras que en la ciudad de Nagoya se prevé que alcance los 38 grados y en Osaka los 36 grados.

Los meteorólogos creen que el intenso calor continuará hasta principios de septiembre y piden a la población que tome medidas para prevenir la insolación.

Durante junio pasado, la nación asiática registró 17.200 hospitalizaciones por golpe de calor, la cifra más alta para el mes desde 2010. Según la Agencia Meteorológica Nacional, fue el primer mes estival más cálido desde que empezaron los registros en 1956. (Sputnik)