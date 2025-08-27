Ucrania afirma que Rusia atacó su infraestructura energética en seis regiones

Kiev, 27 ago (Xinhua) — Rusia lanzó ataques con drones contra la infraestructura energética de Ucrania, incluyendo instalaciones de tránsito de gas, en seis regiones durante la noche de hoy miércoles, informó el Ministerio de Energía de Ucrania en un comunicado.
Los ataques tuvieron como objetivo las regiones norteñas de Chernígov y Sumy, las orientales de Járkov y Donetsk, la meridional de Zaporiyia y la región central de Poltava.
La infraestructura de transporte de gas en la región de Poltava sufrió daños significativos, según el comunicado.
De otro lado, la Fuerza Aérea Ucraniana informó haber interceptado 74 de los 95 drones lanzados por Rusia, mientras que 21 vehículos aéreos no tripulados impactaron en nueve lugares.
