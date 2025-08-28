Académico alerta por persistencia del racismo en la literatura costarricense

San José, 28 ago (Elpaís.cr).- La conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, este 31 de agosto, busca destacar el aporte cultural, artístico y gastronómico de la población afrodescendiente en el país.

Sin embargo, más allá de la celebración, la fecha abre también un espacio para la reflexión sobre los prejuicios y la discriminación que persisten en la sociedad costarricense.

El racismo continúa siendo uno de los principales lastres en la vida pública nacional, con expresiones que van desde las redes sociales hasta los estadios de fútbol, pasando por los medios de comunicación y las instituciones del Estado.

Según el informe Discursos de Odio y Discriminación 2025 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica, entre junio de 2024 y mayo de 2025 se registraron 148.017 menciones relacionadas con racismo en redes sociales, lo que representa un aumento del 16% en comparación con el año anterior.

Racismo en las letras

Más allá del ámbito digital y social, especialistas advierten que la literatura ha sido también un terreno fértil para la reproducción de estereotipos. Así lo expuso el académico Jorge Ramírez, investigador y docente de la Universidad Nacional (UNA), durante el I Coloquio de Literatura Costarricense, organizado por la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje.

En la actividad se presentó el libro Racismo y antirracismo en literatura, escrito junto con la investigadora Silvia Solano, cuyo objetivo es ofrecer al Ministerio de Educación Pública (MEP) una herramienta metodológica para identificar cómo se representan los personajes afrodescendientes en los textos escolares y colegiales.

“En Costa Rica no existen metodologías literarias para abordar el tema del racismo y el antirracismo. Queríamos darle al MEP una propuesta para entender la forma en que se presentan a los personajes afrodescendientes en los libros que leen niños y jóvenes”, explicó Ramírez, quien ha investigado el tema desde 1993.

El académico subraya que las manifestaciones racistas no se limitan a la ficción costarricense, sino que atraviesan también la producción literaria centroamericana, caribeña y latinoamericana. Incluso, se hallan en textos académicos de Estudios Sociales, donde las referencias hacia la población negra suelen ser prejuiciadas.

Imágenes estereotipadas

“En este tipo de textos, las personas negras se presentan siempre como esclavos y en formas negativas. Nunca se muestran imágenes rompiendo cadenas como símbolo de libertad, sino bajo el látigo del amo. Se les ilustra jugando dominó o sin hacer nada, mientras que a blancos y mestizos se les representa como maestros o doctores”, detalló Ramírez.

Un ejemplo recurrente en los debates sobre representaciones racistas en la literatura costarricense es la obra Cocorí, de Joaquín Gutiérrez. El libro ha sido defendido por algunos sectores y criticado por otros, como ocurrió en 2015 cuando la exdiputada Epsy Campbell cuestionó la financiación de una obra musical basada en ese texto por parte del Ministerio de Cultura.

No obstante, Ramírez sostiene que el problema no se limita a un solo libro. En múltiples obras, dice, se transmite una visión negativa desde lo político, social, moral, ético y cognitivo. “El negro se presenta como una persona deficiente, carente de belleza y sin habilidades mentales para salir adelante, porque se mide con el estándar europeo”, afirmó.

Raíces coloniales

El investigador señala que esta visión responde a un legado colonialista y excluyente que ha moldeado la narrativa nacional. Aunque en Costa Rica han existido pensadores afrodescendientes con aportes significativos, su representación en la literatura ha sido escasa o estereotipada.

Los primeros vestigios de la presencia de personajes afrodescendientes en la literatura costarricense datan de 1888, con las obras de Manuel Argüello. Posteriormente, autores como Joaquín Gutiérrez, Manuel González, Yolanda Oreamuno, Carlos Gagini y Carmen Lyra incluyeron figuras negras en sus textos, aunque la mayoría bajo visiones negativas.

El peso del modelo liberal impuesto a finales del siglo XIX, cuando las élites blancas dominaban las decisiones políticas, consolidó un discurso que situó a las personas negras e indígenas en roles subordinados. A ello se suma la falta de crítica académica profunda que denuncie y exponga estas prácticas.

Educación y conciencia crítica

Para Ramírez, la ausencia de formación docente en temas étnicos y raciales perpetúa los prejuicios en el sistema educativo. “Si no tenemos docentes formados en cuestiones étnicas, raciales e interculturales, los problemas seguirán pasando del docente al niño y del niño a la sociedad. Lo que se enseña en la escuela se consume como normal y se reproduce”, advirtió.

El académico advierte que esta naturalización de los prejuicios literarios se refleja luego en la vida cotidiana, en manifestaciones discriminatorias en la calle, en los estadios y en redes sociales.

Los ejemplos no son lejanos: docentes que han prohibido a estudiantes ingresar con el cabello afro o un sistema judicial que ha mostrado deficiencias en la atención de denuncias. Entre 1990 y la actualidad, de 23 casos judicializados por racismo, 22 fueron desestimados por falta de pruebas.

Contra la censura, a favor de la educación

A pesar de la gravedad del fenómeno, Ramírez no aboga por la censura de obras literarias. Por el contrario, sostiene que deben leerse, pero acompañadas de una guía pedagógica que permita analizarlas críticamente.

“El camino no es prohibir textos. Lo que se debe hacer es fortalecer la formación étnico-racial del docente para que sepan cómo tratar estos temas en el aula, en el recreo y en las propias familias. De lo contrario, seguiremos viendo manifestaciones racistas en la sociedad”, concluyó.

La conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, entonces, no solo recuerda el legado cultural afrodescendiente, sino que también invita a replantear cómo desde la literatura, la educación y la vida cotidiana se pueden derribar los prejuicios que aún persisten en Costa Rica.