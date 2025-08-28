Acta del TSE revela cuestionamientos y deslealtad en asamblea de Pueblo Soberano

San José, 28 ago (Elpaís.cr).- La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO), celebrada el pasado 24 de agosto para elegir a sus candidatos a diputaciones, estuvo marcada por tensiones internas, reclamos por deslealtad y fuertes cuestionamientos al proceso de preselección de aspirantes.

Así lo revela el acta emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que fiscalizó la actividad partidaria. El documento, identificado con el oficio de designación DRPP-5332-2025, da cuenta de un ambiente crispado, en el que algunos delegados reclamaron la exclusión de nombres en la etapa de preselección, mientras otros denunciaron irregularidades en el procedimiento. Según el acta, las discusiones llegaron incluso a los gritos, reflejando las fracturas internas de la agrupación política.

13 candidaturas sometidas a votación específica

El reporte detalla que un total de 13 puestos de las papeletas legislativas requirieron votación directa, debido a postulaciones independientes presentadas por militantes que quedaron fuera de la preselección inicial. Este punto fue especialmente polémico, ya que algunos asambleístas reclamaron que el filtro interno redujo injustificadamente el número de precandidatos.

De acuerdo con el acta, el primer reclamo se produjo cuando los delegados Sergio Alonso Segura Ramírez y otros militantes pidieron explicaciones sobre el mecanismo que descartó a 91 postulantes y permitió que solo 95 avanzaran. “Segura apeló sobre el reglamento de preselección de candidaturas y la razón del rechazo a pesar de haber cumplido con el pago exigido por el partido”, se consigna en el acta.

Ante ello, Manuel Vega, representante del comité organizador, respondió que el partido cuenta con un reglamento propio, además de respetar los parámetros constitucionales. Sin embargo, la respuesta no zanjó la discusión y varios delegados insistieron en que la normativa aplicada carecía de fundamento estatutario.

Recursos de amparo y candidaturas en suspenso

La polémica no quedó en el plano interno. Dos precandidatas excluidas, Iliana María Ruiz Chacón y Xinia María Molina Ruiz, presentaron recursos de amparo electoral ante el TSE, denunciando que fueron informadas telefónicamente de su exclusión el 21 de agosto, sin justificación reglamentaria y sin que sus nombres llegaran a conocimiento de la Asamblea Nacional.

Ambas aseguraron que cumplieron con los requisitos, incluido el pago solicitado, pero aun así se les impidió competir en igualdad de condiciones. Molina Ruiz agregó que la fase de preselección aplicada por el PPSO “no está contemplada en la normativa interna”, lo que vulnera, según dijo, los principios de transparencia y participación democrática.

El TSE admitió los recursos para estudio y dio un plazo de tres días hábiles al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal de Elecciones Internas del partido para que rindan un informe. Mientras tanto, la designación de las candidaturas legislativas en Alajuela y Heredia permanece supeditada a la resolución final.

Nueva impugnación contra la Asamblea

A la par de estos recursos, un tercer reclamo podría ampliar la incertidumbre. El asambleísta Carlos Vásquez presentó un amparo electoral solicitando la anulación de toda la elección de candidaturas a diputaciones realizada en la asamblea del 24 de agosto.

En su gestión, Vásquez pide como medida cautelar que se suspendan de inmediato los efectos de las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional. El TSE deberá determinar si admite el recurso y, de ser así, valorar la eventual suspensión preventiva de las candidaturas.

Jurisprudencia: partidos deben respetar democracia interna

El TSE ha sido reiterativo en que, aunque los partidos políticos son asociaciones privadas, cumplen una función pública y deben regirse por los principios de democracia interna, transparencia y debido proceso.

En resoluciones anteriores —como las sentencias n.° 3846-E1-2017 y n.° 1017-E1-2018— el tribunal estableció que cualquier filtro o preselección no previsto en los estatutos constituye una violación al derecho de participación política de los militantes.

En 2021, por ejemplo, el TSE falló a favor de un grupo de aspirantes del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes fueron excluidos de las papeletas internas sin justificación normativa válida. En aquella ocasión, el tribunal ordenó reponer el procedimiento y garantizar que todos los nombres que cumplieran requisitos fueran sometidos al conocimiento de la Asamblea Nacional.

De manera similar, el órgano electoral ha resuelto casos en partidos provinciales y cantonales, señalando que la discrecionalidad en procesos de selección interna atenta contra la igualdad de los militantes.

Impacto político inmediato

La admisión de los recursos de amparo deja al Partido Pueblo Soberano en un escenario complejo, pues las candidaturas en dos provincias clave quedan en suspenso. A esto se suma la posibilidad de que se anule la totalidad de la designación legislativa, lo que podría obligar a repetir el proceso.

La situación complica la estrategia electoral del partido, que deberá esperar la resolución del TSE antes de inscribir formalmente sus papeletas. En la práctica, estas resoluciones se convierten en un contrapeso frente a prácticas discrecionales y refuerzan la premisa de que la democracia interna es un requisito indispensable para la vida partidaria.

Mientras tanto, el acta del tribunal deja claro que, lejos de un ambiente de consenso, la Asamblea Nacional del PPSO se desarrolló entre reclamos, gritos y acusaciones de deslealtad, lo que refleja las tensiones que atraviesa la agrupación chavista en el arranque de su proceso electoral.

“Carlos Vásquez Calderón Solicita a los delegados del TSE que se tome nota de lo que ocurre”, menciona el acta.

De inmediato se informa que fue presentada una moción para limitar el tiempo de los delegados que quieren tomar la palabra, proponiéndose el lapso de un minuto, límite que se amplió a dos minutos tras recibir la oposición de dos delegados que consideraron que un minuto era un espacio “corto” y que podría “rallar el derecho de palabra y de expresión”.

“10:40 a.m. sigue la disputa sobre la hoja de delincuencia sobre si debe estar «limpia» o no o los requisitos sobre la misma. Si es «manchada» si se excluye o no. Manuel Vega aclara que no se discrimina por hoja de delincuencia”, describe el informe.