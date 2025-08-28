Artículo denuncia mentiras de EEUU para intervenir Venezuela

Caracas, 8 ago (Prensa Latina) La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, compartió hoy un artículo que denuncia la campaña de desinformación impulsada por Estados Unidos para justificar una intervención en el país suramericano, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

El académico italiano Pino Arlachi, quien se desempeñara como director adjunto de Naciones Unidas y director ejecutivo de la Oficina del ente multinacional contra la Droga y el Delito, afirma en el texto que pudo comprobar, durante su gestión, que la cooperación venezolana contra el narcotráfico era una de las más efectivas de Sudamérica, solo comparable con la de Cuba.

”Ni Venezuela ni Cuba han tenido jamás extensiones de tierra cultivada con cocaína”, señala el artículo.

Arlachi califica ”la delirante narrativa de Trump de Venezuela como narcoestado” como una “calumnia con motivaciones geopolíticas”, que busca enmascarar los veraderos intereses, los recursos energéticos, de Washington en la región.

También desmiente la narrativa estadounidense sobre el supuesto Cartel de los Soles, al que se describe como ”una ficción de Hollywood” sin respaldo en los informes de la Organización de Naciones Unidas ni en documentos de agencias europeas o internacionales.

Asimismo, expone la doble moral de Estados Unidos, que ignora el auge del narcotráfico en países como Ecuador, ”donde el 57 por ciento de los contenedores de banano que salen de Guayaquil para Europa están cargados de cocaína”.

El texto concluye que Venezuela, por su ubicación geográfica, no constituye una ruta lógica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos o Europa.

”El verdadero delito lo comete el presidente estadounidense, Donald Trump, al promover calumnias sistemáticas contra un Estado soberano con el fin de apropiarse de sus recursos petroleros», advierte.