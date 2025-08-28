Brasil supera con antelación la meta de cobertura 5G prevista para 2027

Sao Paulo, 28 ago (Xinhua) — La cobertura de la red de internet de quinta generación (5G) en Brasil superó este año la meta de 57,67 por ciento prevista para 2027, resaltó este jueves la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), organismo vinculado al Ministerio de Comunicaciones.

La entidad detalló en un informe que esta tecnología alcanza actualmente el 63,61 por ciento del territorio nacional, gracias a la liberación temprana de la franja de 3,5 GHz 14 meses antes de lo previsto, lo que permitió que los 5.570 municipios quedaran habilitados para recibir el 5G autónomo y, con ello, las operadoras privadas pudieron iniciar la implementación conforme a sus propios planes.

Asimismo, benefició que la proporción de usuarios de internet creció del 81,34 por ciento al 84,46 por ciento, con una meta de alcanzar el 95 por ciento en 2027, según Anatel.

«La expansión del 5G representa más que un avance tecnológico: representa inclusión, desarrollo y oportunidad. Nuestro compromiso es asegurar que esta transformación llegue a todos», enfatizó el ministro de Comunicaciones, Frederico de Siqueira Filho.

El organismo indicó que la satisfacción de los usuarios de banda ancha fija también aumentó, al pasar de 6,9 a 7,4 puntos.