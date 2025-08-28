Brasileña Embraer anuncia venta número 2.000 de avión ejecutivo

Sao Paulo, 28 ago (Xinhua) — La compañía brasileña Embraer, la tercera mayor fabricante de aviones del mundo y líder global en aviación ejecutiva, anunció hoy jueves que alcanzó la venta número 2.000 de jets para uso particular o corporativo desde que inició este tipo de operaciones en 2002.

Embraer detalló en un comunicado que la entrega número 2.000 de la compañía brasileña fue a una empresa en la unidad de la compañía en Australia.

La empresa brasileña que opera en las bolsas de Sao Paulo y Nueva York indicó que el modelo vendido es el Praetor 500, un avión ejecutivo que es el «más innovador y avanzado tecnológicamente de su categoría, ofreciendo alcance, velocidad y desempeño, líderes en la industria», lo que garantiza unir sin escalas la costa este con la costa oeste de Estados Unidos.

«Entregar el nuevo avión ejecutivo número 2.000 representa mucho más que un simple número, es un reflejo poderoso de la fuerza de nuestra cartera de clientes. Este hito consolida la posición de Embraer como líder global de aviación ejecutiva», dijo el presidente y director ejecutivo de Embraer Executive Jets, Michael Amalfitano.

Desde 2002, cuando su primer modelo ejecutivo fue entregado, Embraer Executive Jets acumuló una tasa anual promedio de crecimiento del 14 por ciento.

Con sede en la municipalidad tecnológica de Sao José dos Campos, en el estado de Sao Paulo (sureste), Embraer es la tercera fabricante de aviones del mundo, detrás de la estadounidense Boeing y la europea Airbus.

Embraer es una de las principales desarrolladoras a nivel mundial de las aeronaves de aterrizaje y despegue eléctricas eVTOL, llamadas también «coches voladores», mediante su subsidiaria Eve.

La compañía aeronáutica Embraer quedó fuera de la lista de productos brasileños con aranceles del 50 por ciento que rige desde el pasado 6 de agosto por parte de Estados Unidos.