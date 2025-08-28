Camarógrafo de la compañía de radio y televisión rusa VGTRK pisa una mina en Kursk

Kursk (Rusia), 28 ago (Sputnik).- Un camarógrafo de la compañía de radio y televisión rusa VGTRK pisó una mina en una localidad de la provincia rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, y fue hospitalizado con heridas graves, informó este jueves el gobernador interino de la región homónima, Alexandr Jinshtéin.

«Un camarógrafo de VGTRK pisó una mina mientras trabajaba en una localidad de la zona fronteriza. Está vivo, resultó herido. Nuestros militares le brindaron los primeros auxilios. El periodista ya fue trasladado al hospital regional de Kursk», declaró Jinshtéin en su canal de Telegram.

Especificó que se le está brindando toda la asistencia necesaria.

Por su parte, un corresponsal de la propia VGTRK señaló que se trata de Serguéi Soldátov, y que necesitó cirugía, aunque estaba consciente antes de la operación.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros incidentes motivados por el enemigo desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en lugares más seguros. (Sputnik)