Casi el 40% de los londinenses tienen miedo de usar el transporte público por delincuencia

Londres, 28 ago (Sputnik).- Cerca de cuatro de cada diez ciudadanos de la capital británica sienten temor al utilizar la red de transporte urbano en medio de la creciente delincuencia, informó este jueves el operador de transporte de la capital británica Transport for London (TfL).

«En los últimos tres meses, el 39% de los encuestados se sintió incómodo al usar el transporte público, y el 9% de los londinenses se negó total o temporalmente a usarlo debido a un incidente alarmante que había vivido previamente al usar este tipo de transporte», señaló el operador.

Según el TfL, con mayor frecuencia, los incidentes que generan preocupación están relacionados con pasajeros ebrios o que beben alcohol.

En los autobuses, los pasajeros se encuentran más a menudo con comportamientos agresivos por parte de jóvenes y escolares.

El operador de transporte de la capital británica señaló que la policía metropolitana registró 23.819 denuncias por delitos en el tráfico público durante el primer semestre de 2025, un 1,3% más que en el mismo período del año anterior.

Además, según sus datos, los delitos de violencia y de carácter sexual aumentaron, mientras que los robos disminuyeron. (Sputnik)