Chaves descarta renunciar a inmunidad por caso de corrupción

San José, 28 ago (Elpaís.cr).- El presidente de la República, Rodrigo Chaves, descartó este miércoles de manera categórica renunciar a su fuero de inmunidad para enfrentar en tribunales una acusación por presunta corrupción. El mandatario aseguró que el proceso responde a un “montaje político” cuyo objetivo es encarcelarlo.

“Señores, jamás voy a renunciar a mi inmunidad, no porque tenga miedo, mi consciencia está limpia”, afirmó Chaves, en referencia a la solicitud elevada por la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa para que valore el levantamiento de esa protección constitucional.

El pronunciamiento del presidente se da mientras una comisión legislativa avanza en la investigación del caso, en el que también figuran el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, y el fiscal general, Carlo Díaz. La instancia parlamentaria celebró audiencias con las partes involucradas y tiene plazo hasta este jueves para rendir su informe y recomendaciones al plenario.

Argumentos del mandatario

Chaves justificó su decisión alegando que la inmunidad presidencial “no es un capricho”, sino una herramienta prevista en la Constitución Política para garantizar la gobernabilidad.

“Es una protección que da la Constitución para que el presidente pueda gobernar sin estar corriendo todos los días a los tribunales”, dijo.

El gobernante además insistió en que el proceso le permite denunciar lo que considera “altos niveles de corrupción” en el Poder Judicial, con respaldo de algunos sectores del Congreso y de los partidos tradicionales, a los que calificó como parte de una “red de cuido”.

“El Poder Judicial y la red de cuido quieren meterme preso, es eso lo que quieren, saben que no pueden y tratan de asustarme con un caso que no tiene ni pies ni cabeza lógica, y la verdad, ese caso tampoco tiene vergüenza”, expresó.

El trasfondo del caso

El fiscal general Carlo Díaz acusa a Chaves de concusión, al señalar que presuntamente presionó a colaboradores para beneficiar con dinero a un amigo personal, utilizando recursos donados al gobierno por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Díaz elevó la causa a la Corte Suprema, que el 1 de julio resolvió solicitar a la Asamblea Legislativa la valoración del retiro del fuero presidencial, en un hecho inédito en la historia reciente del país.

La comisión legislativa culminó este martes con las audiencias, incluida la comparecencia del ministro Rodríguez, y deberá entregar su informe este 28 de agosto.

Decisión en manos del Congreso

Para retirar la inmunidad al presidente y permitir que sea juzgado, se requiere el respaldo de dos terceras partes de los diputados: 38 de los 57 escaños. La oposición cuenta con amplia mayoría en el Parlamento, mientras que el oficialismo apenas dispone de ocho curules.

De confirmarse, la decisión marcaría un precedente en la institucionalidad costarricense, al someter por primera vez a un presidente en ejercicio a un proceso judicial de esta naturaleza.