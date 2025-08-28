China e India deberían salvaguardar conjuntamente la paz en áreas fronterizas, afirma portavoz de defensa chino

Beijing, 28 ago (Xinhua) — China e India deberían salvaguardar conjuntamente la paz y la tranquilidad en las áreas de su frontera común, manifestó hoy jueves un portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China.

Zhang Xiaogang, vocero de la cartera, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta sobre la 24ª Ronda de Conversaciones entre los Representantes Especiales de China e India sobre la Cuestión Fronteriza, efectuada a inicios de este mes.

Durante las conversaciones, se alcanzó un consenso de 10 puntos, y ambas partes acordaron utilizar los mecanismos de gestión y control fronterizo a través de canales diplomáticos y militares.

Zhang resaltó que durante las conversaciones ambas partes sostuvieron un intercambio de opiniones candido y en profundidad sobre la cuestión fronteriza entre China e India, en un espíritu positivo y constructivo, alcanzando múltiples consensos.

Dado que este año se cumple el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China e India, ambas partes deben consolidar el impulso positivo en las relaciones bilaterales y explorar la forma adecuada en que dos grandes países vecinos pueden llevarse bien entre sí, en el espíritu de respeto mutuo, confianza entre las partes, coexistencia pacífica, desarrollo común y cooperación beneficiosa para todos, sugirió Zhang.