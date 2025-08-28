China extiende aranceles antidumping a algunas importaciones de fenol

Beijing, 28 ago (Xinhua) — El Ministerio de Comercio de China extenderá los aranceles antidumping a importaciones de fenol provenientes de Estados Unidos, la Unión Europea, la República de Corea, Japón y Tailandia por cinco años, a partir del viernes.

Esta decisión fue tomada después de una revisión de las medidas antidumping iniciadas en septiembre de 2024 por solicitud de la industria nacional de China.

Si se levantaran estas medidas antidumping, el dumping de las importaciones antes mencionadas podría persistir o reaparecer, lo que causaría potencialmente un daño continuo o renovado a la industria nacional china, señaló el ministerio.

El fenol es una importante materia prima química orgánica, que se usa principalmente en la producción de materiales industriales. También sirve como solvente, reactivo y desinfectante. Es aplicado ampliamente en industrias de fibras sintéticas, plásticos, farmacéuticas, pesticidas, fragancias, tintas, recubrimientos y refinación de petróleo.