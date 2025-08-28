China insta a Japón a acelerar eliminación de armas químicas abandonadas

Beijing, 28 ago (Xinhua) — El Ministerio de Defensa Nacional de China instó hoy jueves a Japón a acelerar la eliminación de las armas químicas que abandonó en China y a reflexionar sobre su responsabilidad histórica.

El portavoz del ministerio, Zhang Xiaogang, hizo estos comentarios en una conferencia de prensa regular sobre la reciente divulgación de múltiples materiales históricos recientemente descubiertos que prueban aún más los crímenes cometidos por el ejército japonés durante su invasión de China, incluidas miles de páginas de documentos e imágenes relacionadas con la guerra bacteriológica llevada a cabo por la notoria Unidad 731.

Los actos inhumanos de agresión y las atroces masacres cometidas por el militarismo japonés han provocado un desastre sin precedentes al pueblo de China y a otros países asiáticos, puntualizó el vocero.

Zhang destacó que la Unidad 731, en particular, llevó a cabo la terrible guerra bacteriológica contra el pueblo chino, que violó flagrantemente el derecho internacional y es un monstruoso crimen contra la humanidad.

«Esta historia es una verdad irrefutable, innegable e indeleble», afirmó Zhang.