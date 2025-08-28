China presenta sistema de inspección de inmigración altamente eficiente en aeropuerto de Tianjin

Tianjin, 28 ago (Xinhua) — Una moderna instalación de inspección de inmigración comenzó operaciones el miércoles en el Aeropuerto Internacional Binhai de Tianjin, el cual agilizará los procedimientos fronterizos antes de la próxima Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

Abarcando 2.150 metros cuadrados, la instalación cuenta con 22 carriles de inspección, a diferencia de los 17 anteriores, incluidos cuatro exclusivos para los delegados de la Cumbre de la OCS y ocho puertas electrónicas automatizadas para agilizar el proceso, explicó el aeropuerto.

Un aspecto clave destacado es la aplicación de tecnología basada en inteligencia artificial, que incluye un robot patrulla inteligente que ayuda a los viajeros con la navegación, preguntas sobre políticas y apoyo en tiempo real en varios idiomas, de acuerdo con Xing Shaojie, jefe del departamento de inspección fronteriza del aeropuerto.

«Equipada con avanzada tecnología, la nueva instalación mejoró su eficacia en el proceso migratorio en general en cerca de 30 por ciento», agregó Xing.

La expansión tiene lugar en medio de un notable incremento en el tráfico de pasajeros. En lo que va de este año, el aeropuerto ha manejado más de 650.000 pasajeros de llegada y salida, lo que representa un aumento de casi 30 por ciento respecto al mismo período de 2024.