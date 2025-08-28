CNE eleva a alerta amarilla la Zona Norte y el Caribe Norte por fuertes lluvias

San José, 28 ago (Elpaís.cr).- La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este jueves alerta amarilla para la Zona Norte y el Caribe Norte debido a las intensas lluvias que se han registrado en el país durante las últimas horas, mientras que el resto del territorio permanece bajo alerta verde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que las precipitaciones responden al paso de la Onda Tropical No. 26, cuyo aporte de humedad e inestabilidad reforzó la Zona de Convergencia Intertropical. Esto ha generado aguaceros y tormentas en las regiones marítimas del Caribe y hacia el centro de la Zona Norte.

Ante los efectos de la tormenta, la Municipalidad de San Carlos habilitó un albergue en el Salón Comunal de Pital para atender a 54 personas de la comunidad de Veracruz, quienes quedaron incomunicadas por las fuertes lluvias.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, señaló que la decisión de elevar el nivel de alerta busca garantizar una respuesta inmediata y coordinada ante posibles emergencias. “Estamos en constante monitoreo de la situación y reforzando la capacidad de atención en las zonas más afectadas”, subrayó.

De cara a los próximos días, el IMN advirtió que septiembre iniciará con un marcado patrón de nubosidad y lluvias frecuentes, debido al ingreso de la Onda Tropical No. 27, prevista para el lunes.

La especialista Gabriela Chinchilla detalló que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el fin de semana, con mayor intensidad en la vertiente del Caribe y la Zona Norte.

El IMN y la CNE reiteraron el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en comunidades ubicadas en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.