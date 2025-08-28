Delegación comercial china visitará EEUU, informa Ministerio de Comercio

Beijing, 28 ago (Xinhua) — Una delegación comercial china visitará Washington, D.C. para reunirse con funcionarios estadounidenses, anunció hoy jueves el Ministerio de Comercio del país asiático.

La delegación, encabezada por Li Chenggang, representante de comercio internacional de China del Ministerio de Comercio y viceministro de Comercio, visitará Estados Unidos después de visitar Canadá del 24 al 27 de agosto, informó la portavoz del ministerio, He Yongqian.

China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para aprovechar el mecanismo de consulta económica y comercial bilateral, resolver problemas a través del diálogo y la comunicación en pie de igualdad, y mantener conjuntamente el desarrollo constante, saludable y sostenible de las relaciones económica y comercial China-Estados Unidos, manifestó la vocera.