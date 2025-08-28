Ecologistas respaldan proyecto de ley para proteger la libertad de expresión y a defensores del ambiente

San José, 28 ago (Elpaís.cr).- Ante el creciente uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) como mecanismo de intimidación, el Parlamento Cívico Ambiental, junto con 44 organizaciones de la sociedad civil, expresó este jueves su respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, que busca reforzar las garantías de libertad de expresión y proteger a quienes defienden el ambiente en Costa Rica.

La iniciativa, presentada por la fracción del Frente Amplio, plantea una reforma al artículo 86.1 del Código Procesal Civil bajo el nombre “Ley para evitar acciones coercitivas en el ejercicio de la libertad de expresión”. El proyecto fue avalado por el Parlamento Cívico Ambiental mediante el acuerdo 025-2025, aprobado el pasado 22 de agosto.

Evitar embargos como represalia

La reforma pretende impedir que se apliquen embargos preventivos a personas cuya única “falta” sea expresar opiniones, denunciar impactos ambientales o participar en procesos de toma de decisiones que afectan bienes comunes. Según el Parlamento, esta medida no elimina el derecho legítimo de reclamar daños y perjuicios, pero evita que se utilicen medidas cautelares como represalia antes de que exista una sentencia firme.

Uno de los casos recientes que motivó la discusión fue el embargo solicitado contra un creador de contenido que denunció presuntos delitos ambientales relacionados con el proyecto Bahía Papagayo, impulsado por la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. Para las organizaciones, este tipo de procesos generan un efecto inhibidor que amenaza tanto la libertad de expresión como la participación ciudadana.

Marco internacional y derechos humanos

El Parlamento Cívico Ambiental subrayó que la aprobación de esta reforma se alinea con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la reciente adhesión al Acuerdo de Escazú, que establece salvaguardas específicas para quienes defienden el ambiente.

“Proteger a quienes defienden el ambiente es proteger la democracia. No podemos permitir que se utilice el sistema judicial como un arma para acallar la voz ciudadana”, señaló la organización en un pronunciamiento oficial.

Manifiesto y llamado a la acción

En el marco de este respaldo, el Parlamento lanzó el “Manifiesto en defensa de la libertad de expresión y la protección de las personas defensoras del ambiente”, en el que advierte sobre vacíos legales que permiten el uso abusivo de demandas judiciales como forma de censura anticipada.

El texto también insta al Poder Judicial a desarrollar precedentes y capacitaciones que permitan identificar casos de abuso judicial y a aplicar con rigor los principios protectores del derecho ambiental derivados del artículo 50 de la Constitución Política.

De igual manera, hace un llamado a la sociedad civil, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general a unirse en la defensa de quienes alzan la voz frente a actividades que afectan el patrimonio natural del país.

“El marco legal e institucional debe garantizar que ningún defensor o defensora del ambiente sea castigado por ejercer su derecho a informar, denunciar y participar”, añade el manifiesto.

El foro ambiental más grande del país

El Parlamento Cívico Ambiental se presenta como el foro ambiental más grande de Costa Rica, integrado por 44 organizaciones de diversa naturaleza: universidades, ONG, colectivos comunitarios, empresas y organizaciones de base espiritual, entre otros. Su misión es participar en el análisis de propuestas legislativas, generar incidencia en materia ambiental y canalizar iniciativas ciudadanas en defensa del derecho constitucional a un ambiente sano.

Con este respaldo al expediente 25.125, las organizaciones esperan que la Asamblea Legislativa abra el debate para aprobar la reforma y enviar un mensaje claro de que Costa Rica no tolerará la utilización del sistema judicial como un instrumento de silenciamiento.