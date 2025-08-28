Washington, 28 ago (Sputnik).- EEUU sigue dispuesto a dialogar directamente con Irán para encontrar una solución duradera a su programa nuclear, afirmó este jueves el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Marco Rubio, señalando que las sanciones no impiden la interacción diplomática.

«EEUU sigue dispuesto a dialogar directamente con Irán, en pos de una solución pacífica y duradera al problema nuclear iraní. La renegociación no contradice nuestra firme disposición a la diplomacia, sino que la refuerza», afirmó Rubio en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo este jueves que los ministros de Asuntos Exteriores de los países del E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) le informaron sobre la puesta en marcha de un mecanismo para restablecer las sanciones de la ONU contra Teherán.

Araghchi calificó la medida de «infundada, ilegal y carente de fundamento legal».

El ministro también destacó el compromiso constante de Irán con una solución diplomática a las cuestiones relacionadas con el problema nuclear. (Sputnik)