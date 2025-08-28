El E3 notifica a Irán el lanzamiento del mecanismo para restablecer las sanciones

Teherán, 28 ago (Sputnik).- Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido (E3, troika europea) mantuvieron una conversación telefónica con su par iraní, Abbas Araghchi, sobre activación del mecanismo de reimposición de sanciones internacionales contra Teherán, comunicó el servicio de prensa del canciller de Irán.

«Los ministros de Exteriores de los tres países europeos y la jefa de diplomacia de la Unión Europea (Kaja Kallas) hace una hora, en una conversación telefónica, informaron al ministro de Exteriores de nuestro país, Abbas Araghchi, sobre su intención de informar oficialmente al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el lanzamiento de un mecanismo para restablecer las sanciones contra Teherán en el marco de las disposiciones del PAIC», indica la publicación en el canal de Telegram de Araghchi.

Por su parte, el canciller iraní advirtió que Teherán «responderá de manera adecuada a estas acciones ilegales e injustificadas» de la troika europea para proteger y garantizar sus derechos e intereses nacionales, añade el mensaje.

Además, el canciller subrayó que este paso socavará seriamente el nivel actual de interacción y cooperación entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como tendrá serias consecuencias para la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU.

En este sentido el Ministerio de Exteriores de Irán insta a todos los Estados del mundo a rechazar la decisión de la ONU sobre el restablecimiento de las sanciones contra la República Islámica.

Al mismo tiempo, Araghchi expresó la esperanza de que el E3 corrija «su paso equivocado en los próximos días», tomando en cuenta la situación real.

El comunicado del servicio de prensa también revela que los tres países europeos enfatizaron su disposición a encontrar una solución diplomática a la situación en torno al programa nuclear iraní en los próximos 30 días para evitar la reanudación de las sanciones contra Teherán por parte del Consejo de seguridad de la ONU.

En julio pasado, el Ministerio de Exteriores de Alemania informó que el E3 está dispuesto a activar el mecanismo de reimposición de sanciones de la ONU contra Irán, conocido como ‘snapback’, aunque sugiere posponerlo si Teherán «cumple con sus obligaciones legales y ciertas condiciones».

Irán, por su parte, instó al Reino Unido, Alemania y Francia a abandonar la idea de reactivar sanciones y a «actuar con responsabilidad» si desean mantener un papel relevante en las negociaciones nucleares.

Como medida de presión, los parlamentarios iraníes elaboraron un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en caso de que el E3 active el mecanismo de sanciones previsto en el aún vigente acuerdo nuclear de 2015.

Además, el vicecanciller iraní Kazem Gharibabadi advirtió con anterioridad que China y Rusia se oponen al «uso abusivo» del ‘snapback’ dentro del PAIC.

El viernes pasado, Araghchi advirtió en una conversación telefónica con sus homólogos del E3 y la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, que cualquier intento de restablecer las sanciones bajo el acuerdo nuclear de 2015 sería injustificado desde el punto de vista legal y moral y acarrearía graves consecuencias. (Sputnik)