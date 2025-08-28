El Kremlin explica el propósito de los ataques nocturnos en Kiev

Moscú, 28 (Sputnik).- Los ataques rusos realizados la madrugada del jueves contra objetivos en Kiev forman parte de la operación militar especial y fueron dirigidos exclusivamente contra blancos militares, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Las Fuerzas Armadas rusas cumplen con sus tareas. Como se ha dicho, continúan atacando instalaciones militares y paramilitares. Los ataques tienen éxito, los objetivos son destruidos y la operación militar especial continúa», afirmó.

Peskov añadió que «el régimen de Kiev también continúa atacando infraestructuras rusas, a menudo infraestructuras civiles».

«Al mismo tiempo, Rusia mantiene su interés en continuar el proceso de negociación para alcanzar los objetivos que nos planteamos por medios políticos y diplomáticos», subrayó el portavoz.

Medios ucranianos publicaron numerosos videos que muestran potentes explosiones durante la noche del miércoles al jueves en varias zonas de Kiev. También se reportaron explosiones en otras localidades del país, como las ciudades de Sumy, al noreste, y Dnepropetrovsk, al sureste.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó los ataques nocturnos. «Esta noche, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un ataque conjunto con armas de precisión de largo alcance lanzadas desde el aire, incluyendo misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal, y vehículos aéreos no tripulados contra empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas militares en Ucrania. Se alcanzaron los objetivos del ataque, todos los blancos designados fueron destruidos», reza el comunicado. (Sputnik)