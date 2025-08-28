El primer ministro Pashinián insiste en la retirada del Catolicós de Todos los Armenios

Ereván, 28 ago (Sputnik). – El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, declaró que sigue insistiendo en la retirada del Catolicós de Todos los Armenios, Karekin II, y afirmó que su postura no ha cambiado.

En julio pasado, Pashinián insinuó que planea realizar en la ciudad armenia de Echmiadzín, centro espiritual de la Iglesia Apostólica Armenia (IAA), un acto contra los jerarcas de la IAA y llamó a sus partidarios a prepararse. Hasta entonces, durante casi dos años, Pashinián estuvo exigiendo la retirada del Catolicós y ahora amenaza con emprender acciones concretas.

«Mi postura en ese asunto no ha cambiado ni podía cambiar», declaró Pashinián ante la pregunta de por qué no aborda últimamente el tema relacionado con la retirada de Karekin II.

Pashinián considera que Karekin II debe abandonar la residencia patriarcal para que el acto en Echmiadzín no llegue a ser una realidad inminente.

«Desde luego, yo tuve y tengo determinados planes», refirió Pashinián al reiterar que planea encabezar el movimiento contra el Catolicós. Al mismo tiempo, aseguró que no recurrirá a la violencia.

Las relaciones entre el gabinete de Armenia y la Iglesia apostólica del país son cada vez más tensas. La crisis comenzó cuando Pashinián posteó a finales de mayo en las redes sociales mensajes injuriosos contra esa institución.

El pasado 11 de julio el Catolicós de Todos los Armenios, Karekin II, alertó de que las autoridades estaban llevando a cabo una campaña antieclesiástica. En el marco de esa campaña fue arrestado además el arzobispo Mikael Adzhapajián, contra quien se presentaron igualmente el cargo de un supuesto intento de derrocar el gobierno.

Para ese entonces Pashinián había vuelto a insultar a Karekin II y a jerarcas eclesiásticos, prometiendo liderar personalmente una lucha contra ellos. El político afirmó en Facebook (prohibido en Rusia como extremista) que el centro espiritual de la Iglesia Armenia fue tomado por un grupo anticristiano, inmoral y antinacional.

Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Apostólica Armenia se agravaron después de que el inversor y filántropo Samvel Karapetián salió en defensa de la Iglesia, lo que le valió ser puesto bajo custodia el 18 de junio bajo los cargos de «llamamiento público para derrocar al Gobierno», una acusación que sus abogados catalogaron de completamente ridícula.

Las numerosas comunidades de armenios del mundo entero expresaron su indignación y dijeron a Sputnik que la persecución política a la Iglesia y a sus adeptos era inadmisible. (Sputnik)