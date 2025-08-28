Ankara 28 ago (Sputnik).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, la importancia de continuar las negociaciones con Rusia, expresando su disposición a hacer todo lo posible para materializar contactos de alto nivel, informó la Cancillería turca.

«El presidente Erdogan declaró que Ankara sigue atentamente los contactos en Alaska y Washington, que Turquía continúa realizando esfuerzos para que la guerra termine con una paz duradera, y que Turquía seguirá contribuyendo a la seguridad de Ucrania con el establecimiento de la paz», señala el comunicado.

Durante la conversación, Erdogan reafirmó la posibilidad de encontrar una «solución justa» al conflicto en Ucrania y subrayó que «las negociaciones entre las dos partes deben fortalecerse y continuar».

«El presidente Erdogan también expresó la disposición de Turquía a hacer todo lo posible para materializar contactos de alto nivel que allanen el camino hacia la paz», precisa el comunicado.

El 15 de agosto, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo de EEUU, Donald Trump, debatieron en Alaska las vías para resolver el conflicto ucraniano. Los dos líderes calificaron el encuentro de positivo.

Putin afirmó que es posible lograr la conclusión del conflicto y destacó el interés de Rusia en un acuerdo de carácter duradero.

Trump, por su parte, declaró haber acordado «muchos puntos» con Putin, aunque reconoció que aún existen temas sin acuerdo.

Después de reunirse con Putin, Trump sostuvo en Washington un encuentro con Zelenski y los líderes de la Unión Europea (UE), tras el cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido desean desplegar tropas en el territorio de Ucrania. Añadió que durante su presidencia no habrá tropas estadounidenses en Ucrania. (Sputnik)