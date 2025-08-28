Francia destinó €240.000 millones a pedidos de defensa desde 2017 en el marco de rearme

París, 29 ago (Sputnik).- Francia realizó pedidos militares por valor de 240.000 millones de euros desde 2017 en el marco del rearme del país, declaró el jueves el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu.

«Los esfuerzos de rearme que hemos emprendido desde 2017 son pedidos por 240.000 millones de euros que se han realizado desde entonces, frente a los 145.000 millones (de euros) entre 2010 y 2017», publicó el ministro en la red social X.

Agregó que estos pedidos, esenciales para garantizar a las fuerzas armadas las capacidades necesarias para defender los intereses del país, sustentan a más de 4.000 empresas de defensa y más de 200.000 empleos.

En julio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el presupuesto militar del país aumentará en 2027 hasta los 64.000 millones de euros, es decir, se duplicará a partir de 2017. (Sputnik)