Honor Magic V5 repite como el plegable más fino

Londres, 28 (Portaltic/EP) Honor ha lanzado en España su nuevo ‘smartphone’ plegable Honor Magic V5, que llega consolidándose como el plegable más fino del mercado, con una cámara con sistema AI Falcon, una batería de 5.820 mAh y múltiples funciones de productividad con inteligencia artificial (IA), todo ello impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite.

La compañía dio a conocer su nuevo plegable «más avanzado hasta la fecha» el pasado mes de julio en China y, ahora, en un evento celebrado en Londres (Reino Unido), Honor ha anunciado su disponibilidad en Europa, concretamente con su lanzamiento en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.

En concreto, se trata de un nuevo integrante de la familia Magic V que continúa en su objetivo de destacar en el mercado de los plegables, ya que, tras el Honor Magic V3, el Magic V5 ha vuelto a consolidarse como el ‘smartphone’ «más delgado del mundo» cuando está cerrado, con un grosor de 8,8 milímetros en la versión en blanco.

Con este diseño, la firma pretende ofrecer a los usuarios una «experiencia única donde la elegancia y tecnología van de la mano», redefiniendo los límites de la ingeniería en dispositivos plegables.

Así, con un peso de 217 gramos y su perfil «ultradelgado», también cuenta con una batería con capacidad de 5.820 mAh, compuesta por un 15 por ciento de contenido de silicio en las celdas.

Esta tecnología permite una larga duración de la batería sin comprometer el diseño delgado del dispositivo, convirtiéndose en la batería «más grande de la industria» en un dispositivo plegable, al tiempo que permite una carga inalámbrica de 50W y una carga con cable de 66W.

Concretamente, Honor asegura que el dispositivo puede cargarse por completo en 43 minutos y alcanzar un 50 por ciento de la carga en 16 minutos.

Siguiendo esta línea, el diseño de este ‘smartphone’ se completa con una pantalla interior de 7,95 pulgadas y una pantalla exterior de 6,43 pulgadas, ambas con un panel LTPO 8T de 120 Hz y con un brillo máximo de 5.000 nits. Estas pantallas también son compatibles con la tecnología Dolby Vision, con lo que ofrecen imágenes «vibrantes y realistas», según Honor.

De la misma forma, incluyen tecnología de salud ocular a través del sistema Honor Eye Comfort, con atenuación PWM de ultra alta frecuencia a 4320 Hz, atenuación dinámica y pantalla con desenfoque por IA para reducir la fatiga visual.

Además, ambas pantallas son compatibles con la entrada mediante lápiz óptico para facilitar las tareas de los usuarios a la hora de, por ejemplo, tomar notas, hacer bocetos o realizar interacciones precisas en la pantalla.

En cuanto al apartado fotográfico, este nuevo plegable integra el sistema de cámara AI Falcon, compuesto de un sensor teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 MP, una lente principal de 50 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP. Su cámara frontal es de 20 MP.

La calidad de estas fotografías se mejora con el motor de imagen impulsado por AI Honor, que ofrece nuevas posibilidades en la fotografía plegable con funciones como el Retrato mejorado con IA, Superzoom con IA y Captura con detección de movimiento.

Rendimiento y resistencia

El Honor Magic V5 está impulsado por la potencia del procesador de Qualcomm Snapdragon 8 Elite que, según la tecnológica, garantiza un rendimiento de IA de primer nivel e inteligencia integrada en el dispositivo, para satisfacer la demanda tanto de actividades de ocio como de tareas laborales. También incorpora el chip de nodo de proceso de 3nm de segunda generación, que aumenta la capacidad de procesamiento y ofrece mejoras de IA.

Por otra parte, Honor ha subrayado la durabilidad del nuevo Magic V5, que cuenta con certificaciones IP58 e IP59 frente al polvo y el agua, con lo que es capaz de soportar entornos exteriores complejos. A ello hay que sumarle que el panel de pantalla interior está reforzado con fibra de carbono y una película de aluminio antiarañazos, esto proporciona una resistencia a los arañazos 15 veces mejor que el vidrio normal.

La pantalla externa dispone igualmente del Escudo NanoCrystal Antirrayaduras de Honor, que ofrece tres capas de protección, brindando mejor resistencia al desgaste y protección contra caídas y arañazos. La bisagra del Magic V5 también sobresale por su resistencia, diseñada para soportar hasta 500.000 pliegues.

Asimismo, la compañía ha compartido su compromiso de ofrecer 7 años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad en los mercados de Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Productividad con Gemini y herramientas de IA

En lo relativo a la productividad, nuevo Honor Magic V5 está equipado con el sistema operativo MagicOS 9.0. Así, ideado para aumentar la productividad del día a día de los usuarios, incluye novedades como un Modo Multi-Flex mejorado, con el que los usuarios pueden interactuar con hasta tres aplicaciones de forma simultánea. Esto facilita cuestiones como la revisión de documentos o la comparación de información entre varias plataformas. Todo ello, presentado de un solo vistazo en la pantalla.

Honor ha remarcado que la productividad que ofrece el Magic V5 está potenciada por la integración de Google Gemini preinstalado, que ofrece ayuda en formato de asistente para la escritura, la planificación y el aprendizaje, entre otras utilidades. Al mismo tiempo, permite hablar en tiempo real para intercambiar ideas o, incluso, ensayar discursos o entrevistas con respuestas al momento. Los usuarios también pueden consultar a Gemini cualquier cuestión que aparezca en pantalla o cámara con Gemini Live.

Además de las capacidades que ofrece Gemini, Honor pretende facilitar la interacción con el asistente, para lo que ha introducido una opción que permite activar Gemini con solo tocar dos veces en la parte trasera del ‘smartphone’.

Por otra parte, Honor ha integrado IA en su aplicación Honor Notes, con opciones de resumen, formato, transcripción y revisión gramatical. De la misma forma, la aplicación de Grabadora permite la transcripción y traducción en tiempo real.

Además de la productividad, Honor ha compartido su intención de potenciar la creatividad, con lo que ofrece funciones como Imagen a Video IA que, impulsado por el modelo Veo AI de Google, convierte fotografías estáticas en vídeos dinámicos. Para la edición de fotografías, también está equipado con opciones como Recorte con IA, Goma de Borrar con IA, Pintura con IA, Mejora IA y HD Moving Photo captura.

«En línea con nuestro Honor Alpha Plan, Honor está dando un paso fundamental en nuestra transformación hacia una empresa global de ecosistemas de dispositivos con IA. Con HONOR Magic V5 como último hito, estamos llevando las ventajas de las experiencias multiplataforma impulsadas por la IA al mercado de los dispositivos plegables y más allá», ha apostillado al respecto al director ejecutivo de Honor, James Li.

Conectividad mejorada

Honor ha detallado que el Magic V5 mejora la colaboración entre plataformas con la versión actualizada de Honor Share, al permitir la transferencia bidireccional de archivos entre dispositivos con sistemas operativos Android, iOS, macOS y Windows.

La compañía ha matizado que también permite la clonación de dispositivos más completa entre dispositivos similares, dado que admite la migración fluida desde iPhones, incluyendo contactos, calendarios, fotos, notas y recordatorios. Continuando con la conectividad, es igualmente compatible con los formatos de documentos de Windows Office, archivos CAD y EPUB.

Con todo ello, el Honor Magic V5 está disponible en los colores blanco, negro y dorado. Asimismo, se ha lanzado en una configuración de 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, por 1.999 euros.