Imágenes del despliegue militar de EE.UU. rumbo al sur del Caribe

Washington, 28 Ago (Sputnik).- El Ejército de Estados Unidos ha publicado fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con armamento y otras maniobras en uno de los buques que habrían sido enviados rumbo al sur del Caribe.

Las fotos que circulan en redes sociales muestran a militares estadounidenses operando aeronaves y revisando la maquinaria de los buques.

En una de las imágenes también se ve a marines practicando con armas durante un ejercicio en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

La semana pasada, se informó que Washington habría ordenado el envío de un escuadrón anfibio a las costas venezolanas. Al operativo fueron asignados el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, que transportan a 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina, según informes.

El lunes, Reuters indicó que EE.UU. ordenó el despliegue de barcos adicionales al sur del Caribe. Informantes precisaron que se trata del buque de misiles guiados Lake Erie y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarán a la región a principios de la próxima semana.

En ambos casos, las fuentes insistieron en que las acciones tienen como objetivo hacer frente a las amenazas para la seguridad nacional del país norteamericano asociadas a «organizaciones narcoterroristas» designadas en la región.

Reacción de Venezuela

El anuncio del despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de Washington en el sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha sido considerado por Caracas como acciones de agresión subrepticia que no se corresponden con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro indicó: «Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica». El presidente venezolano llamó al alistamiento a 4,5 millones de efectivos en todo el territorio nacional para responder a las amenazas esgrimidas por el Gobierno de EE.UU. Las jornadas se desarrollaron durante el fin de semana pasado. El lunes, el mandatario anunció que habrá dos nuevas jornadas de alistamiento para defender la soberanía del país ante el despliegue militar estadounidense cerca de sus costas. (Sputnik)