Informe de la ONU reconoce a Venezuela libre de cultivos ilícitos de droga

Caracas, 27 ago (Xinhua) — El más reciente Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reconoce a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos de estupefacientes y con una mención reducida como ruta de tráfico hacia Estados Unidos y Europa.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó esta noche a través de la televisora estatal que el informe contradice las acusaciones de Washington sobre la existencia de un supuesto «Cartel de los Soles» en territorio venezolano.

La Casa Blanca acusa a las autoridades venezolanas de encabezar el supuesto cartel de drogas, información que ha sido enfáticamente desmentida por Caracas y denunciada como una maniobra para generar un cambio de Gobierno en el país sudamericano.

Cabello citó al exdirector ejecutivo del programa antidrogas de la ONU Pino Arlacchi, quien aseguró que esa narrativa fue fabricada por Estados Unidos y no aparece en ninguna investigación seria a nivel internacional.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) subrayó que Venezuela mantiene una política sostenida de lucha contra el narcotráfico, al recordar recientes incautaciones de droga realizadas por las autoridades militares.

En lo que va de año, más de 50 toneladas de drogas han sido incautadas por las autoridades venezolanas, lo que constituye un récord en la política antidrogas nacional.