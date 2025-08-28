Irán rechaza la decisión de tres países de reiniciar el proceso de sanciones

Teherán, 29 Ago (Sputnik).- Irán rechaza «con firmeza» y condena la decisión de Francia, Alemania y el Reino Unido de iniciar un proceso de reintroducción de las sanciones de las Naciones Unidas al país persa, declaró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi.

Según el canciller, la acción «injustificada» del llamado grupo E3, contraria al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), constituye un «intento ilegal e infundado» de reactivar resoluciones ya derogadas, y contradice abiertamente la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad.

Araghchi recordó que los tres países europeos no gozan de «ninguna legitimidad jurídica ni moral» para recurrir al mecanismo de restitución, por lo que su declaración «carece de validez».

«Su declaración representa un intento jurídicamente defectuoso de manipular dicha resolución con fines políticos sesgados contra Irán», denunció el alto cargo, subrayando que Berlín, Londres y París no han cumplido con los requisitos del mecanismo de resolución de disputas previsto por ambos documentos.

«Escalada innecesaria»

A continuación, manifestó que «el uso abusivo» del mecanismo en un momento en que las tres instalaciones nucleares de Irán han sufrido daños tras un ataque de EE.UU. demuestra «mala fe».

«La decisión de estos tres países europeos perjudicará gravemente el curso actual de cooperación e interacción entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Esta escalada innecesaria y provocadora recibirá las respuestas adecuadas», advirtió.

«El camino elegido por estos países, si no se corrige, tendrá graves consecuencias para la credibilidad y estructura del Consejo de Seguridad», vaticinó, instando a que todos los miembros responsables del organismo rechacen dicho paso.

No obstante, aseguró que Irán, que durante años ha demostrado «máxima contención» y compromiso con encontrar una solución negociada, sigue dispuesto a mantener un diálogo constructivo con los demás miembros del Consejo de Seguridad.

Un alto funcionario iraní agregó a Reuters que el país no cederá bajo presión de naciones europeas y reiteró que la diplomacia con Europa continuará.

¿De qué se trata?

El grupo E3 expresó en la carta que ha decidido activar el llamado mecanismo de restitución rápida antes de perder la capacidad de restablecer las sanciones contra Teherán, a mediados de octubre. Se trata del mecanismo, conocido como ‘snapback’, previsto en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que consagró el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China, llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).

El proceso se prolongará 30 días antes de que se restablezcan las sanciones que cubrirían los sectores financieros, bancario, de hidrocarburos y de defensa de Irán. Por lo que, según el grupo europeo, se mantienen abiertos a una solución diplomática sobre un acuerdo nuclear.

Fuentes diplomáticas de Reuters esclarecieron que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este viernes a puertas cerradas a petición del E3 para discutir la medida de reimplantación de las sanciones contra el país persa. (Sputnik)