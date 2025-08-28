Israel lanza nuevos ataques contra capital de Yemen

Saná/Jerusalén, 28 ago (Xinhua) — Israel lanzó ataques aéreos este jueves por la tarde contra la capital de Yemen, Saná, informó el canal de televisión al-Masirah, dirigido por los hutíes, en tanto que residentes locales reportaron una serie de explosiones.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la ofensiva en un comunicado, en tanto que la estatal Kan TV israelí informó que los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra líderes hutíes, pero sin revelar su identidad.

Los ataques tuvieron lugar horas después de que el ejército israelí dijera que interceptó dos drones disparados desde Yemen.

El primer dron incursionó en el espacio aéreo israelí al mediodía, lo que activó las sirenas de ataque aéreo, y fue interceptado por la fuerza aérea israelí sobre comunidades cercanas a Gaza, mientras que el segundo, disparado menos de dos horas después, fue interceptado antes de cruzar hacia territorio israelí, dijo el ejército en un comunicado.

No se han reportado víctimas ni daños materiales a causa de los dos drones. El grupo hutí de Yemen no comentó de inmediato los incidentes.

Los hutíes, que controlan gran parte del norte de Yemen, han llevado a cabo ataques con drones y misiles contra Israel desde noviembre de 2023 en lo que describen como solidaridad con los palestinos durante la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. La mayoría de los proyectiles han sido interceptados por las defensas israelíes.

Israel ha respondido con ataques contra zonas controladas por los hutíes, dirigidos contra aeropuertos, centrales eléctricas y puertos en la capital yemení de Saná y en la ciudad de Hudayda.