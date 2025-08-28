Moscú, 29 Ago (Sputnik).- Después de que el Gobierno ucraniano permitiera oficialmente a los hombres de entre 18 y 22 años salir de Ucrania, enormes colas se formaron en todos los puestos de control en la frontera del país con Polonia, según varios videos publicados en redes sociales.

En la Red, han aparecido decenas de videos de jóvenes ucranianos que relatan cómo se puede cruzar con éxito la frontera con Polonia y advierten que en algunos lugares se hacen colas de varias horas.

La idea de abrir las fronteras para los jóvenes ucranianos menores de 22 años fue expresada a mediados de agosto por el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. El 28 de agosto, el procedimiento entró en vigor.

Tras declarar la ley marcial, Ucrania decretó en febrero de 2022 una movilización general que sometió a los hombres de entre 27 y 60 años al servicio militar obligatorio y prohibió a la mayoría de los varones de entre 18 y 60 años salir del país. Posteriormente, se amplió aún más el alcance del reclutamiento. En abril de 2024, Zelenski redujo la edad mínima a 25 años, otorgó mayores poderes a los oficiales de reclutamiento e impuso sanciones más severas para los evasores.

A mediados de febrero, el líder del régimen de Kiev anunció que los jóvenes ucranianos de entre 18 y 24 años que se unan a las filas del Ejército mediante un contrato recibirán un millón de grivnas (unos 24.000 dólares) anuales y podrán elegir una universidad a la que ingresar sin rendir exámenes, además de gozar de hipotecas a cero interés y otros privilegios.