La función Hype de YouTube llega a España para impulsar a los canales más pequeños

Madrid 28 Ago. (Portaltic/EP) – La función de Hype en YouTube acaba de llegar a 39 países, entre los que se incluye España, así como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, México, Brasil e India, con el fin de que los usuarios de todo el mundo puedan ayudar a crecer a sus creadores favoritos.

La plataforma de vídeos de Google lanzó Hype el pasado año para ofrecer «una forma única» de ayudar a sus creadores emergentes favoritos a darse a conocer, dada la dificultad que pueden tener los canales con menos suscriptores para crecer.

Ahora, YouTube ha anunciado que esta función ya está disponible en 39 países, entre los que se encuentra España, así como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, México, Brasil e India, con la que los espectadores podrán promocionar hasta tres vídeos por semana de un creador con entre 500 y 500.000 suscriptores.

Cuando un vídeo tiene este tipo de promoción, también recibe puntos, lo que le dala oportunidad de aparecer en una nueva tabla de clasificación que se puede encontrar en el menú Explorar, según ha explicado la plataforma en un comunicado publicado en su blog.

Y para igualar las condiciones, la promoción impulsa más a los creadores más pequeños, ya que cuantos menos suscriptores tenga el canal, mayor será la bonificación.

Asimismo, YouTube ha anunciado que Hype es «aún más poderoso y fácil de usar» con nuevas herramientas. En concreto, el botón dedicado para promocionar se ha ubicado justo debajo del vídeo, para que el usuario pueda mostrar apoyo fácilmente, y aparecerá una insignia de ‘promocionado’ en los vídeos de YouTube, lo que le facilitará su identificación.

Además, la plataforma ha apuntado que cuando un usuario promocione un vídeo y esté cerca de la tabla de posiciones, se le enviará una notificación, mientras que los fanáticos más dedicados ahora podrán ganar una nueva insignia de estrella de publicidad cada mes para compartir con otros.

Para los creadores, estos podrán ver exactamente cuántos ‘hypes’ y puntos ‘hypes’ recibió cada vídeo directamente en la aplicación móvil YouTube Studio, y revisar sus análisis de vídeo para obtener una nueva tarjeta promocional y un resumen en sus historias de datos semanales.

Con todo ello, YouTube ha asegurado que «pronto» habrá tablas de clasificaciones para intereses específicos como videojuegos y estilo, y una forma de compartir fácilmente para cuando se genere mucha expectación en un vídeo y reciba aún más atención.