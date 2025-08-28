La UE seguirá transfiriendo a Ucrania los ingresos por los activos rusos bloqueados

Bruselas, 28 ago (Sputnik).- La Unión Europea seguirá otorgando a Ucrania durante este año los ingresos que aportan los activos rusos congelados, ya le traspasó nueve mil millones de euros, dijo este jueves el portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, durante una sesión informativa para los medios.

El Consejo Europeo informó la víspera que una reunión informal de los ministros de Exteriores y de Defensa de los países de la UE sobre los temas de apoyo a Ucrania y los activos rusos se celebrará en Copenhague entre el 28 y el 30 de agosto.

«Los activos rusos de 210.000 millones de euros se encuentran bloqueados en el territorio de Europa. Estamos utilizando los ingresos que aportan para prestar apoyo a Ucrania. Tres mil millones le transferimos en enero, mil millones en marzo y el mismo monto en abril, mayo, junio, julio y agosto. Lo seguiremos haciendo durante este año», declaró.

La UE y el G7 bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, que Rusia lanzó en febrero de 2022 para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donbás y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Más de 200.000 millones de euros se encuentran en la UE, fundamentalmente en las cuentas del Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica.

A finales de este agosto, Die Welt am Sonntag, al citar unos datos de la Comisión Europea, comunicó que de enero a julio del año en curso la UE transfirió a Ucrania 10.100 millones de euros procedentes de los ingresos que aportan los activos congelados del Banco Central de Rusia.

Moscú como una medida de respuesta impuso sus restricciones: los activos de los inversionistas extranjeros de los países no amistosos y los respectivos ingresos se acumulan en cuentas especiales y pueden salir de Rusia sólo contando con la autorización de una comisión gubernamental especial.

La Cancillería rusa califica como atraco el bloqueo de los activos rusos, señalando que afecta no sólo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que Moscú responderá de manera simétrica, y que Rusia también tiene la posibilidad de no devolver recursos de países occidentales invertidos en el país.

Rusia declaró en repetidas ocasiones que superaría la presión de las sanciones. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, la política de contención y debilitamiento de Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. (Sputnik)