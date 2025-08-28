Liberan a los 33 soldados secuestrados en el sureste de Colombia

Bogotá, 30 (Sputnik).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó este viernes la liberación de los 33 militares que habían sido secuestrados el pasado domingo en la vereda Nueva York, en el municipio de El Retorno, Guaviare (sureste), por personas vestidas de civil.

«En este momento, nuestros militares secuestrados en la vereda Nueva York, El Retorno (Guaviare), están recuperando su libertad después de tres días de secuestro por personas vestidas de civil que perpetraron este grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública», expresó el ministro Sánchez en su cuenta oficial de X.

La operación de liberación se logró tras tres días de negociaciones con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El jefe de la cartera agradeció a los organismos humanitarios e institucionales que mediaron en la liberación.

«Gracias infinitas a cada colombiano que se solidarizó en estos días de incertidumbre», añadió el funcionario.

Sánchez reafirmó que el Ministerio de Defensa no tolerará el delito y que los responsables del secuestro enfrentarán la justicia.

«La denuncia penal está en manos de la justicia para que se aplique la ley y se proteja el Estado Social de derecho y el orden constitucional», indicó.

El hecho se produjo durante una operación militar contra estructuras disidentes de las FARC lideradas por alias «Iván Mordisco», quienes operan en corredores estratégicos del suroriente del país. (Sputnik)