Los alimentos que llegan a Gaza no bastan para combatir el hambre, según la ONU

Roma, 28 ago (Sputnik).- Los alimentos que llegan a la Franja de Gaza no son suficientes para evitar la hambruna masiva, afirmó la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, Cindy McCain.

«Suministramos un poco más de alimentos. Nos movemos en la dirección correcta (…) pero no es suficiente en absoluto para garantizar que la gente no sufra de malnutrición y hambre», declaró McCain.

Actualmente el PMA alcanza a enviar diariamente unos 100 camiones con ayuda humanitaria a Gaza, en comparación con los 600 camiones que llegaban diariamente durante el alto el fuego, reveló la directora citada por Reuters.

El 22 de agosto la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU declaró por primera vez el hambre catastrófico en la Franja de Gaza. Según la evaluación, para finales de septiembre más de 640.000 personas se enfrentarán a escasez crítica de alimentos correspondiente a la fase cinco de la clasificación de seguridad alimentaria.

El 7 de octubre de 2023, Israel sufrió un ataque sin precedentes lanzado desde la Franja de Gaza. Grupos del movimiento palestino Hamás penetraron en regiones fronterizas de Israel, tomando a más de 200 rehenes. Por la parte israelí hubo cerca de 1.200 víctimas mortales, según las autoridades.

Israel, en respuesta, lanzó la operación Espadas de Hierro, con ataques contra instalaciones civiles y el bloqueo total de la Franja de Gaza. Las operaciones de combate, que se han interrumpido por treguas de corta duración, ya han costado la vida a más de 62.000 palestinos, entre los que predominan los civiles. (Sputnik)