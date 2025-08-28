Maduro agradece a Petro refuerzo militar en la frontera colombo-venezolana

Caracas, 28 ago (Xinhua) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó hoy jueves su agradecimiento a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la decisión de reforzar con 25.000 efectivos militares la frontera del Catatumbo, una medida destinada a fortalecer la soberanía y la paz en la zona limítrofe.

«Quiero agradecer al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha dado la orden de reforzar con 25,000 hombres un nuevo pie de fuerza a toda la zona del Catatumbo colombiano. La coordinación de la Zona Binacional I avanza, para bien de la soberanía, de la paz y del futuro de nuestros pueblos fronterizos», afirmó Maduro durante la clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER).

A través de la televisora estatal, el mandatario sostuvo que la cooperación entre ambos países es fundamental para preservar la seguridad y dijo que Venezuela y Colombia están unidas por la paz, «porque nuestras tierras las cuidamos, vigilamos y preservamos nosotros mismos».

Horas antes, Petro había anunciado que la militarización de la frontera por el lado colombiano busca reducir al máximo las fuerzas de la mafia, informando que ya se encuentran desplegados en la zona 25.000 soldados.

Desde Caracas, Maduro encabezó la graduación de más de mil integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que culminaron el curso especial, ocasión en la que reiteró que Venezuela no constituye una amenaza militar para nadie y que su principal arma es «la historia bolivariana, hoy de victoria en victoria, por los asedios y las sanciones».

La militarización anunciada por Colombia y el agradecimiento de Caracas ocurren en el contexto de un fuerte despliegue militar de fuerzas militares estadounidenses en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, lo cual supone altas tensiones para esos países y para la región.