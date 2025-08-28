Más de 5.000 embarazadas han recibido la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en Costa Rica

San José, 28 ago (Elpaís.cr).- Más de 5.900 mujeres embarazadas han recibido la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) desde el inicio de la campaña nacional de inmunización en junio, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

Se trata de un hecho histórico, ya que por primera vez en el país se desarrolla una estrategia de vacunación dirigida específicamente a mujeres gestantes entre las 32 y 36 semanas de embarazo. El objetivo es proteger a los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida, etapa en la que el VRS puede provocar complicaciones graves.

El virus respiratorio sincitial es una de las principales causas de infección respiratoria aguda severa en lactantes menores de seis meses, especialmente durante la temporada lluviosa. La vacuna, que se aplica en una sola dosis, ha demostrado reducir el riesgo de hospitalización y cuadros severos asociados a esta enfermedad.

Las autoridades de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) coincidieron en que el avance de la campaña representa un hito para la salud pública costarricense. “Este esfuerzo histórico permitirá brindar protección temprana a la niñez, reduciendo riesgos y salvando vidas en una etapa de alta vulnerabilidad”, destacaron en un comunicado conjunto.

El esquema establece que en cada embarazo la madre debe recibir nuevamente la vacuna, ya que la inmunidad conferida está diseñada para traspasarse al bebé en el vientre y no se mantiene para futuras gestaciones.

La campaña forma parte de una estrategia integral que incluye vigilancia epidemiológica, lineamientos técnicos, capacitación del personal de salud y una campaña nacional de información para sensibilizar y empoderar a las familias sobre la importancia de la inmunización.

El Ministerio de Salud reiteró que la vacunación contra el VRS es clave para enfrentar una de las principales amenazas respiratorias de la infancia en Costa Rica y llamó a las embarazadas dentro del rango de semanas establecido a acercarse a los centros de salud de la CCSS para recibir la dosis.