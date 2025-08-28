Medio centenar de invitados de 30 países europeos asistirán a conmemoraciones del Día de la Victoria de China

Beijing, 28 ago (Xinhua) — Cerca de medio centenar de líderes, ex dignatarios políticos, funcionarios de alto nivel, enviados diplomáticos a China y personalidades amigas de 30 países europeos han confirmado hasta la fecha su asistencia a las conmemoraciones del Día de la Victoria de China, anunció hoy jueves un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Guo Jiakun, vocero de la cancillería, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular.

Este año se cumple el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, y China llevará a cabo grandes eventos conmemorativos, recordó el portavoz.

Guo señaló que, hace más de 80 años, como pilar de la resistencia en el teatro principal del Este durante la Guerra Antifascista Mundial, China hizo un enorme sacrificio nacional y trabajó en coordinación con los países aliados y los apoyó en la lucha, haciendo una importante contribución histórica a la victoria de la Guerra Antifascista Mundial.

«En ese entonces, muchos países y amigos europeos proporcionaron valiosos recursos humanos y materiales para apoyar la guerra de resistencia de China contra la agresión japonesa, y algunos de ellos incluso sacrificaron sus preciosas vidas. Esas conmovedoras historias serán recordadas para siempre por el pueblo chino», afirmó el portavoz.

«Hasta la fecha, casi 50 líderes, ex dignatarios políticos, funcionarios de alto nivel, enviados diplomáticos a China y personalidades con sentimientos amistosos hacia China de 30 países europeos han confirmado su asistencia a los eventos conmemorativos de China, lo que refleja la voluntad compartida y la determinación de salvaguardar la memoria histórica y defender la paz y la justicia», apuntó Guo.

El vocero indicó que China está lista para trabajar con todos los países y pueblos amantes de la paz para establecer una visión correcta de la historia, defender conjuntamente los resultados de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y el orden internacional de posguerra, así como para salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales.